Mariana Schreiber - @marischreiber - Da BBC News Brasil em Brasília Presidente Jair Bolsonaro foi indiciado por nove crimes

Criada em 13 de abril, a CPI da Covid chega ao fim após quase seis meses de investigações que desvendaram desde um esquema bilionário para cobrar propina por vacina até a comprovação de um gabinete paralelo que auxiliava as decisões do Ministério da Saúde. O saldo da Comissão, contido no relatório do senador Renan Calheiros , é de 68 indiciamentos, entre pessoas físicas e empresas.

O mais ilustre dos presentes no texto é o presidente Jair Bolsonaro, acusado de nove delitos — crime contra a humanidade e crime de responsabilidade, no entanto, são julgados pelo Tribunal Penal Internacional e pelo Congresso Nacional, respectivamente, e não têm punições definidas.

Um presidente, nove crimes

Crime de epidemia por promover aglomerações de pessoas sem máscara de proteção

Crime de responsabilidade por defender a imunidade de rebanho por contágio enquanto a Constituição garante direito à vida e à saúde

Emprego irregular de verba pública ao destinar recursos para a compra de remédios ineficazes como os do Kit-Covid

Incitação ao crime: invasão de hospitais de campanha e descumprimento de medidas de distanciamento

Falsificação de documento particular ao atribuir ao TCU estudo questionando o número de mortes por Covid em 2020

Crimes contra a humanidade na condução da pandemia

Prevaricação ao não pedir que fosse investigada a suspeita de corrupção na compra da vacina Covaxin após denúncia dos irmãos Miranda

Charlatanismo ao defender o uso de remédios ineficazes contra a Covid

Crime de infração de medida sanitária preventiva ao não usar máscaras em público. Por essas ele deve multas de quase R$ 100 mil

Os crimes atribuídos a Bolsonaro somam 38 anos de prisão . O tipo penal mais grave é o de epidemia com resultado de morte, que prevê até 30 anos de prisão, enquanto o menor é de emprego irregular de verbas públicas, com um a três meses de prisão ou multa.

Juristas pontuam que o indiciamento, por si só, não tem qualquer consequência jurídica, e que somente com a eventual formalização da denúncia é que surge o primeiro horizonte de imputação criminal. Para ele, também é preciso pensar nas causas jurídicas de redução ou aumento de pena, como o fato de os supostos praticantes de crimes serem primários.

Agora o próximo passo é enviar o relatório final ao procurador-geral da República, Augusto Aras, e de lá ele dará o encaminhamento que achar cabível. Ele pode arquivar, pedir novas investigações ao Ministério Público Federal ou denunciar o presidente.

Os outros indiciados que não tem foro privilegiado, como o blogueiro Allan dos Santos e o empresário Luciano Hang, por exemplo, terão as denúncias encaminhadas ao Ministério Público do estado em que ele reside, que decidirá se já há elementos para denúncia ou não, podendo pedir novas investigações ou arquivar o caso. Veja quem tem foro privilegiado .

Consequências políticas

Os crimes de responsabilidade são atribuição do Congresso Nacional. Para sofrer um impeachment, por exemplo, Bolsonaro precisaria de pelo menos um terço da Câmara dos Deputados o defendesse para se livrar das acusações.

No entanto, nas urnas o reflexo já vem aparecendo e deve influenciar a corrida presidencial para 2022. Segundo a pesquisa EXAME/IDEIA, os que consideram a gestão Bolsonaro "Ruim/Péssimo" mantiveram-se consolidados em 53% do abril, início da CPI, até hoje. Em paralelo, a avaliação de "Ótimo/Bom" caiu de 27% para 23,4%.

Ao longo dos interrogatórios do colegiado, por exemplo, o presidente registrou o seu menor nível de popularidade desde que tomou posse, em janeiro de 2019. Segundo pesquisa mais recente do Datafolha, o governante teve apenas 22% de opiniões favoráveis.

A inflação de alimentos e combustíveis também desagrada potenciais eleitores. Para combater a impopularidade, Bolsonaro prepara um "pacote eleitoral" que envolve desde auxílio a caminhoneiros até um voucher de R$ 400 até dezembro de 2022.