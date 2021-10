Reprodução Fim do blog Terça Livre

O fundador do blog Terça Livre, Italo Lorenzon, anunciou em suas redes sociais neste sábado (23) o fim das atividades do site. A declaração vem na esteira do pedido de prisão ao blogueiro Allan dos Santos decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).



"Hoje, 22/10/2021, o Terça Livre encerrou suas atividades. Muito obrigado a todos", publicou Lorenzon. Mas anunciou que seguirá com seu canal pessoal no YouTube.

Moraes é responsável pelos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos sobre milícias digitais e suas atuações na perpetuação de discursos que atentarem contra a democracia.

Como Allan dos Santos está morando nos Estados Unidos desde que entrou na mira dos dois inquéritos, Moraes teria acionado o Ministério da Justiça para solicitar a extradição do blogueiro.

Alvo de bloqueios do Twitter e do Youtube após decisões do magistrado, o blogueiro vinha 'driblando' a decisão ao reproduzir conteúdo do Terça Livre no canal Artigo 220 do Youtube, que soma 52 mil inscritos. Em um dos programas, ele chegou a dizer que o "TL está ativo", se referindo ao canal bloqueado.



Em nota, o Google disse que "o canal Artigo 220 foi removido em cumprimento a uma decisão proferida em processo judicial sob segredo de Justiça".

Allan disse que só se entregará após ação da polícia internacional. "O pedido de Alexandre de Moraes [do STF] precisa ser acatado pela Interpol. Uma vez acatado eu mesmo faço questão de me apresentar seja onde for."