Lula Marques/ Agência Braasil. Fernando Haddad

Fernando Haddad (PT) reconheceu a derrota para Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo de São Paulo neste domingo (04).

Após a confirmação da reeleição do governador no primeiro turno, Haddad ligou para Tarcísio por volta das 19h11 para cumprimentá-lo e desejar boa sorte.

As críticas que eu fiz foram críticas programáticas, de um povo que pensa diferente, mas que quer o bem do Estado, críticas que foram estudadas com consistência, com coerência, com aquilo que a gente pensa que é o melhor para a sociedade paulista, melhor para a sociedade brasileira. Fernando Haddad.

















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O discurso foi feito no auditório de um hotel na Avenida Paulista, ao lado da esposa Ana Estela, do vice Márcio França e da candidata ao Senado Marina Silva, que não foi eleita.

Vamos nos colocar como oposição para melhorar, da maneira mais construtiva possível, a vida da nossa gente. Estamos aqui para tentar melhorar o Brasil e sigo na luta pelas coisas em que acredito, aquelas que podem trazer mais bem-estar para as pessoas Fernando Haddad.





Haddad ainda comemorou a quantia de votos que recebeu. Com 90,02% das urnas apuradas, Tarcísio tinha 13,05 milhões de votos, o equivalente a 62,85% dos votos válidos. Haddad aparecia em segundo lugar, com 36,22%. Com esse resultado, a eleição para governador de São Paulo terminou no primeiro turno e não haverá uma nova votação.





Segunda tentativa de Haddad

Essa foi a segunda vez que Haddad disputou o cargo de governador de São Paulo. Com a derrota, ele terminou novamente a eleição em segundo lugar.

No pronunciamento, o petista também agradeceu aos militantes dos partidos que fizeram parte da aliança formada para a eleição e à imprensa.