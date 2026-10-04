Reprodução Erika Hilton

A deputada federal Erika Hilton (PSOL) bateu neste domingo (4) o recorde de votação de uma mulher em uma eleição para a Câmara dos Deputados. Com 94,88% das seções de São Paulo apuradas, ela tinha 1.512.468 votos às 20h24.

A marca supera o recorde anterior, de Joice Hasselmann, que recebeu 1.078.666 votos em 2018, quando foi eleita deputada federal pelo então PSL. Erika já havia ultrapassado a marca em mais de 433 mil votos antes mesmo do encerramento da apuração.

Naquele momento, Erika aparecia na segunda colocação entre os candidatos a deputado federal mais votados em São Paulo, atrás de Lucas Pavanato (PL), que somava 2.882.187 votos. Sâmia Bomfim (PSOL) vinha em terceiro, com 555.224.

A votação também representa um salto em relação à eleição anterior. Em 2022, quando conquistou o primeiro mandato na Câmara, Erika recebeu 256.903 votos. A parcial deste domingo já era quase seis vezes maior.

Quem é Erika Hilton

Erika Hilton nasceu em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e começou a carreira política como vereadora da capital paulista. Em 2020, foi a mulher mais votada do país em uma eleição para uma Câmara Municipal, com 50.508 votos.

Dois anos depois, foi eleita deputada federal e se tornou a primeira mulher negra e trans a chegar à Câmara dos Deputados.

No Congresso, Erika tem atuação voltada principalmente a pautas relacionadas aos direitos das mulheres, da população negra e da comunidade LGBTQIA+. Durante o primeiro mandato, ganhou destaque na discussão sobre a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1.

Em fevereiro de 2025, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que previa uma jornada de quatro dias de trabalho e três de descanso, com limite de 36 horas semanais.

Em março de 2026, Erika se tornou a primeira mulher trans a presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. Na ocasião, afirmou que entre suas prioridades estavam o combate à violência política de gênero, a fiscalização da rede de proteção às mulheres e políticas de saúde integral.

Os cinco mais votados em São Paulo

Com 94,88% das seções apuradas, a lista dos cinco candidatos mais votados para deputado federal no estado era:

Lucas Pavanato (PL); 2.882.187 votos

Erika Hilton (PSOL); 1.512.468 votos

Sâmia Bomfim (PSOL); 555.224 votos

Kim Kataguiri (Missão); 492.969 votos

Tabata Amaral (PSB); 454.381 votos

No país, Nikolas Ferreira (PL), de Minas Gerais, foi o mai votado.