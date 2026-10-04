LulaOficial/Youtube;Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminaram empatados na votação para presidente em Trabiju, no interior de São Paulo, neste domingo (04). Cada candidato recebeu exatamente 574 votos, segundo dados da Justiça Eleitoral.

Os dois ficaram com 46,18% dos votos válidos cada no município. O empate chama atenção em uma eleição marcada por uma disputa apertada entre Lula e Flávio também no cenário nacional.

Trabiju tem um dos menores eleitorados do estado de São Paulo. Em 2026, o município tinha cerca de 1,6 mil eleitores aptos a votar.

A igualdade desta eleição contrasta com o resultado registrado na cidade há quatro anos.

Em 2022, Lula venceu o primeiro turno em Trabiju com 639 votos, contra 468 de Jair Bolsonaro. No segundo turno, o petista voltou a ficar à frente: recebeu 659 votos, enquanto Bolsonaro teve 543.

Disputa nacional também é apertada

O empate em Trabiju ocorreu enquanto Lula e Flávio Bolsonaro protagonizavam uma disputa acirrada pela Presidência da República no primeiro turno.

A apuração nacional começou após o fechamento das urnas, às 17h, e os resultados são atualizados conforme os boletins de urna são transmitidos à Justiça Eleitoral.

Até a publicação desta reportagem, a totalização nacional ainda estava em andamento.

*Reportagem em atualização

