Ricardo Stuckert/PR Lula e Putin conversaram por 40 minutos.

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do Brasil, e Vladimir Putin, da Rússia, realizaram uma conversa por telefone nesta quarta-feira (14) sobre a situação na Venezuela após o ataque dos Estados Unidos e ao sequestro do presidente Nicolás Maduro. A ligação durou cerca de 45 minutos, segundo informou o Itamaraty.

Em um comunicado, o Kremlin informou que o diálogo também envolveu discussões sobre questões internacionais atuais, com ênfase na crise venezuelana.

"Os líderes trocaram opiniões sobre questões internacionais da atualidade, com foco na situação da Venezuela. Enfatizaram que a Rússia e o Brasil compartilham posições fundamentais quanto à garantia da soberania e dos interesses nacionais da República Bolivariana", diz parte da nota da presidencia russa.

O comunicado também afirma que ambos líderes concordaram em buscar meios para reduzir a tensão na América Latina e em outras regiões.

"Além disso, concordaram em continuar coordenando seus esforços, inclusive no âmbito da ONU e por meio do BRICS, com o objetivo de reduzir as tensões na América Latina e em outras regiões do mundo".

O Itamaraty também confirmou a conversa entre os presidentes e informou que: "Os dois líderes trataram dos preparativos para a realização da 8ª. Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil – Rússia (CAN), no próximo dia 5 de fevereiro".

A 8ª CAN será copresidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin, em formato híbrido, com sessões virtuais e presenciais em Brasília.

Os presidentes Lula e Putin concordaram que a reunião bilateral será uma oportunidade para impulsionar áreas-chave, como comércio, agricultura, defesa, energia, ciência e tecnologia, educação e cultura. A pedido de Lula, Putin se comprometeu a enviar uma delegação de alto nível para participar presencialmente do encontro em Brasília.

O Itamaraty também informou por meio da nota que os presidentes "manifestaram preocupação com a situação da Venezuela e reiteraram a importância de que a América do Sul e o Caribe sigam como zonas de paz".

E concluiu afirmando que ambos "d efenderam o papel dos países do BRICS para fortalecimento das instituições de governança global, em especial as Nações Unidas e seu Conselho de Segurança".

Ações dos EUA não são bem vistas por Lula e Putin

Tanto Lula quanto Putin já haviam apresentado críticas à invasão da Venezuela e ao sequestro do presidente Nicolás Maduro por militares estadunidenses, alegando ser uma violação do direito internacional.

Logo após o ocorrido, a Rússia condenou o “ato de agressão armada” contra a Venezuela. Já o presidente brasileiro afirmou que a ação ultrapassou a linha do aceitável.