O Irã alertou países vizinhos sobre um possível ataque a bases dos Estados Unidos, no Oriente Médio, caso seja bombardeado. A informações foram passadas por um oficial iraniano à agência de notícias Reuters.

A decisão é uma tentativa do Irã de dissuadir as ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, de intervir no país em nome dos manifestantes.

Diplomatas disseram à agência que alguns membros do pessoal militar foram aconselhados a deixar a Base Aérea de Al Udeid, pertencente às Forças Armadas dos EUA, no Catar, até a noite desta quarta-feira (14).

Em meio as tensões, os EUA iniciaram a retirar soldados de algumas das principais bases militares no Oriente médio. Ao todo, o país tem cerca de 40 mil tropas no local.

Trump ameaça, Irã pede intervenção a aliados dos EUA

Os últimos dias têm sido marcados por ameaças de ataque pelo governo norte-americano. Sem muitos detalhes, o presidente Donald Trump prometeu "medidas muito fortes"caso o Irã execute manifestantes.

Além disso, ele teria pedido que os iranianos a continuem protestando e a tomarem o controle das instituições, declarando que "a ajuda está a caminho".

Em contrapartida, o Teerã pediu aos aliados dos EUA na região que "impedissem Washington de atacar o Irã". Caso as ameaças de Trump se concretizem, as bases americanas na Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos até a Turquia serão atacadas.



