Reprodução/redes sociais Adolescente diz que não tinha conhecimento do que a vestimenta se tratava

O adolescente de 13 anos que viralizou nas redes sociais após comparecer em baile de formatura usando trajes nazistas fez uma postagem pedindo desculpas. Ele afirma que não tinha noção da gravidade simbólica da vestimenta e nem da repercussão que o caso poderia tomar.

“Eu peço desculpas a quem se sentiu ofendido, quem se sentiu triste com essa situação, com minhas atitudes”, declarou. O menor também explica que a fantasia foi comprada em uma feira em Fortaleza, no Ceará e, ele acreditava apenas que se tratava de um traje histórico.

Veja também: Homem é investigado pela polícia por apologia ao nazismo em SC



O jovem também afirma que costuma se fantasiar de diversos personagens históricos e de filmes, citando Napoleão, Jason e Capitão América.

Reprodução/X O menor de 13 anos usando vestimentas militares

Ele também pediu desculpas à família e disse que todos estão tentando lidar com as consequências de seu ato e encerrou dizendo que reconhece seu erro e pediu uma nova oportunidade: “Eu estou errado. Mas eu não sou um menino assim, eu sou um menino bom”, concluiu.

Baile de formatura

No último fim de semana, o adolescente viralizou após usar trajes nazistas e fazer saudações associadas ao regime em uma festa de formatura de medicina, em Mossoró, Rio Grande do Norte.

A organização do evento e a faculdade repudiaram o ato, afirmando que não tinham conhecimento da troca de roupa.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte abriu um procedimento para analisar o caso e informou que diversas representações foram encaminhadas. As denúncias foram reunidas em um único procedimento para otimizar a apuração e, por se tratar de uma investigação envolvendo possível ato infracional praticado por adolescente, o caso tramita em segredo de justiça.

O que a lei brasileira diz sobre apologia ao nazismo?

O Ministério Público alerta que é proibida a divulgação de imagens, vídeos ou qualquer informação que permita a identificação, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Lei 7.716/1989, que define crimes de racismo, prevê penalidades severas – como reclusão e multa – para quem promover a ideologia nazista, incitando ódio, discriminação ou violência contra grupos étnicos, raciais ou religiosos. Essa legislação foi criada para proteger a dignidade humana e garantir uma sociedade baseada no respeito e na igualdade.