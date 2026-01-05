Como é a prisão onde Nicolás Maduro está detido em Nova York?

Uma prisão considerada como “infernal”

O MDC do Brooklyn é ainda considerado por advogados e especialistas como a representação do “inferno na Terra”, a exemplo do advogado Edwin Cordero chegou a considerou assim após um de seus clientes, Uriel Whyte, ser morto a facadas por outros detentos em junho de 2024, segundo a CNN. A ideia é reforçada por David Patton, ex-diretor da Defensoria Pública Federal de Nova York, que aponta falhas graves que vão da falta de atendimento médico e problemas de saneamento à presença de vermes na comida e à violência constante, cenário que ajuda a explicar ao menos quatro suicídios registrados entre 2021 e 2024. Diante dessas condições, juízes também passaram a evitar o envio de condenados ao presídio, como o magistrado Gary Brown, que em agosto de 2024 afirmou que substituiria por prisão domiciliar a pena de um idoso condenado por fraude fiscal caso ele fosse encaminhado ao MDC.