Como é a prisão onde Nicolás Maduro está detido em Nova York?

Um centro de detenção precário
O Centro Metropolitano de Detenção de Nova York, onde Nicolás Maduro está preso desde o último sábado (3), é considerado lugar com condições precárias. Advogados americanos chegam a descrever como sendo "o inferno na Terra", enquanto juízes se recusaram a enviar condenados para o local, segundo informações da BBC. Ao longo dos anos, o centro também abrigou prisioneiros de alta notoriedade, como o narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán e o rapper e produtor musical Sean "Diddy" Combs.