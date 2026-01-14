Imagem gerada por IA EUA suspendem vistos do Brasil e outros 74 países

O governo norte-americano determinou a suspensão da concessão de autorizações de entrada a cidadãos de 75 nações, entre elas o Brasil. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pela emissora Fox News, que atribui a decisão ao Departamento de Estado dos Estados Unidos.

De acordo com a reportagem, a interrupção começa a valer em 21 de janeiro e não possui data prevista para ser encerrada. Até o momento, as autoridades norte-americanas não confirmaram oficialmente a medida nem esclareceram se pedidos ligados a viagens de turismo também serão afetados.

Divulgação/U.S. Department of State Visto americano





Segundo a Fox News, a iniciativa funciona como uma pausa administrativa destinada a reavaliar os parâmetros usados atualmente na liberação de entrada de estrangeiros.





Um memorando interno, ao qual a emissora afirma ter tido acesso, indica ainda a possibilidade de adoção de filtros mais rigorosos, incluindo restrições relacionadas à idade e à condição física dos solicitantes.

Além do Brasil, a lista mencionada inclui nações como Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália e Tailândia, totalizando 75 países impactados pela decisão temporária.

O Portal iG procurou o Itamaraty e o consulados americano, mas até o momento não teve respostas.