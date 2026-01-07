Alan Santos/PR/Agência Brasil Bolsonaro caiu da cama em sua cela

Michelle Bolsonaro afirmou que deve solicitar um relatório à Polícia Federal (PF) para saber por quanto tempo o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu desacordado até que agentes o encontrassem na manhã desta terça-feira, 6, após ter caído da cama em sua cela, na Superintendência da Polícia Federal (PF).

“Não sabemos por quanto tempo ele ficou desacordado. Estamos solicitando o relatório para saber que horas o quarto foi aberto [e ele foi encontrado]”, disse Michelle à imprensa nesta terça (6).

O ex-chefe de Estado sofreu traumatismo cranioencefálico leve após o incidente e um pequeno corte na região da bochecha. O relatório da corporação “não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação.”

“Ao exame: consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico. Pupilas isocóricas e reativas. Motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas. Hemodinamicamente estável. Leve desequilíbrio na posição ortostática. Lesão superficial cortante em face (região malar) direita e em hálux esquerdo com presença de sangue”, aponta laudo da PF.





Apesar disso, a defesa de Bolsonaro solicitou a transferência imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro para o hospital DF Star, em Brasília. O pedido foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A defesa do ex-presidente apresentou novos documentos, com laudo médico e uma lista de exames recomendados.

Presidente condenado

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, por liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).