Reprodução Carlos Bolsonaro chora ao receber homenagem na Alesp

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) chorou ao ser homenageado, na última sexta-feira (5), na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A Medalha de Honra ao Mérito Legislativo, a maior honraria da Casa, foi dada pelo deputado estadual Paulo Mansur (PL). Na ocasião, o deputado federal Mário Frias (PL) também foi homenageado.



Em uma rede social, Mansur classificou Carlos como "uma liderança nacional". "Carlos não é apenas um verador histórico do Rio de Janeiro. Ele é uma liderança nacional, uma figura central na construção da direita brasileira e um dos responsáveis por despertar milhões de brasileiros para a verdade", escreveu.









A honraria, segundo consta em um documento da Alesp, é direcionada a "pesoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, civis ou militares, que tenham atuado de maneira a contribruir para o desenvolvimento social, cultural e econômico de nosso Estado, como forma de prestar-lhes, pública e solenemente, uma justa homenagem"

Bolsonaro em todas as coisas

Em seu discurso na Casa, Carlos Bolsonaro aproveitou para falar sobre o pai.



"Isso aqui vai ser levado a ele [ex-presidente Jair Bolsonaro], porque eu vejo aqui centenas de pessoas demandando coisas boas para que eu possa levar para ele. Obrigado aos senhores por me colocarem como porta-voz do meu pai, de certa forma, e eu vim aqui também deixar um abraço gigantesco dele para todos os senhores, porque a luta de ninguém acabou, ela só está começando".



