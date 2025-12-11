Monica Andrade - Governo de SP Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a defender uma intervenção na Enel após mais um apagão atingir a região metropolitana nesta quarta-feira (10).

Segundo ele, o desempenho da concessionária segue insuficiente para restabelecer a energia dentro do prazo esperado. Ele reforçou a cobrança por uma intervenção imediata e afirmou: “O desempenho da Enel é absolutamente insuficiente. A gente não pode ficar refém desse serviço. Não dá”.

Tarcísio destacou que a gestão do contrato da distribuidora é responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e disse que o governo estadual não possui instrumentos regulatórios para exigir diretamente melhorias.

Ele afirmou que comunica a agência “imediatamente” sempre que há falhas e que o estado envia relatórios detalhando a situação das concessionárias. Segundo o governador, “o maior tempo de restabelecimento e os maiores problemas estão na área da Enel”.

Reprodução/João Vitor Faria A ventania causou queda de arvore e energia na cidade de São Paulo

Durante evento em Carapicuíba, Tarcísio declarou que outras distribuidoras costumam atuar com mais rapidez em situações semelhantes e voltou a criticar a lentidão da concessionária, dizendo que a performance em outras regiões costuma ser mais eficiente e que esse deveria ser o padrão a ser buscado.

O governador também rebateu críticas feitas anteriormente pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que havia acusado Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) de usar “linguajar populista” ao tratar do tema.

Ele disse que os problemas se repetem a cada evento climático e que não se trata de politização. Em seguida, questionou: “As pessoas que estão sem energia… vão fazer política com elas? Qual é a previsibilidade? Quando a energia vai ser restabelecida?”. Tarcísio acrescentou que o retorno completo do serviço “vai levar alguns dias”.

Rajadas de vento agravaram o apagão

As fortes rajadas de vento desta quarta-feira (10) provocaram queda de energia em vários bairros da capital e da Grande São Paulo. A ventania derrubou árvores e galhos sobre a rede, causando interrupções simultâneas e dificultando o trabalho das equipes.

Tarcísio disse ainda que a intervenção pode substituir a caducidade do contrato, obrigando a Enel a investir na rede. Ele defendeu dividir o contrato da região metropolitana para facilitar a fiscalização.

A renovação antecipada pedida pela empresa foi barrada pela Justiça de São Paulo.