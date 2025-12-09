Rosinei Coutinho/STF Primeira Turma vai julgar seis réus apontados no núcleo 2 das tentativas de golpe de Estado





10:26 - Gonet afirma que os réus desta ação foram os principais articuladores dos crimes imputados, visto seus cargos estratégicos que ocupavam. O procurador destrinchou o papel de cada um na elaboração da minuta golpista, no plano "Punhal Verde e Amarelo" e na tentativa de manutenção de Bolsonaro no poder.

10:24 - Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, inicia seu parecer sobre a ação penal que julga o "núcleo 2" da trama golpista.

10: 15 - Jefrey Chiquini da Costa, advogado de Filipe Martins, levantou duas Questões de Ordem que foram indeferidas pela Primeira Turma.

10:00 - Moraes seguiu o relato a partir do resumo das acusações feitas pela PGR e sobre quais são as sustentações das defesas dos seis acusados de integrarem o núcleo 2.

9:53 - O ministro Alexandre de Moraes inicia a leitura do relatório, apontando os deferimentos e os indeferimentos dos pedidos das defesas. Entre elas, a negativa do pedido de Mário Fernandes de ser interrogado antes da fase processual.

9:47 - Antes da leitura do relatório por Alexandre de Moraes, um dos advogados de defesa pediu análise da solicitação feita sobre a falta de Luiz Fux no julgamento, uma vez que a ação penal é única e o magistrado fez parte do julgamento dos núcleos 1 e 4. Fux pediu para trocar de Turma no STF e, por isso, não está presente neste julgamento.

Moraes diz que "não há a mínima pertinência" sobre o pedido feito na Questão de Ordem. Ele afirmou que a regra diz sobre a presença mínima de três ministros presentes no julgamento para que a ação possa seguir no Supremo.

9:41 - Começa o Julgamento

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar o "núcleo 2" da trama golpista ( Ação Penal 2693), acusado pelo "gerenciamento de ações elaboradas" que visavam o golpe de estado.

Ao todo, são seis réus acusados pela elaboração da "minuta do golpe", de articulação dentro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores do Nordeste nas eleições de 2022 e pelo monitoramento e pela proposta de “neutralização” violenta de autoridades.

Na primeira sessão, iniciada às 9h40 desta terça-feira (09), o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, faz a leitura do relatório final. Em seguida, será a vez da Procuradoria-Geral da República (PGR) a se manifestar.

Quem são os réus?

Compõem o "núcleo 2" ex-diretores da PF e generais do exército. Todos os seis réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Para a PGR, são os responsáveis por elaborar a "minuta do golpe", documento que previa medidas de exceção para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder mesmo após derrotas nas urnas.





Eles também teriam participado dos planos para assassinato de autoridades, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes. Os réus são: