Ao Vivo
10:26 - Gonet afirma que os réus desta ação foram os principais articuladores dos crimes imputados, visto seus cargos estratégicos que ocupavam. O procurador destrinchou o papel de cada um na elaboração da minuta golpista, no plano "Punhal Verde e Amarelo" e na tentativa de manutenção de Bolsonaro no poder.
10:24 - Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, inicia seu parecer sobre a ação penal que julga o "núcleo 2" da trama golpista.
10: 15 - Jefrey Chiquini da Costa, advogado de Filipe Martins, levantou duas Questões de Ordem que foram indeferidas pela Primeira Turma.
10:00 - Moraes seguiu o relato a partir do resumo das acusações feitas pela PGR e sobre quais são as sustentações das defesas dos seis acusados de integrarem o núcleo 2.
9:53 - O ministro Alexandre de Moraes inicia a leitura do relatório, apontando os deferimentos e os indeferimentos dos pedidos das defesas. Entre elas, a negativa do pedido de Mário Fernandes de ser interrogado antes da fase processual.
9:47 - Antes da leitura do relatório por Alexandre de Moraes, um dos advogados de defesa pediu análise da solicitação feita sobre a falta de Luiz Fux no julgamento, uma vez que a ação penal é única e o magistrado fez parte do julgamento dos núcleos 1 e 4. Fux pediu para trocar de Turma no STF e, por isso, não está presente neste julgamento.
Moraes diz que "não há a mínima pertinência" sobre o pedido feito na Questão de Ordem. Ele afirmou que a regra diz sobre a presença mínima de três ministros presentes no julgamento para que a ação possa seguir no Supremo.
9:41 - Começa o Julgamento
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar o "núcleo 2" da trama golpista ( Ação Penal 2693), acusado pelo "gerenciamento de ações elaboradas" que visavam o golpe de estado.
Ao todo, são seis réus acusados pela elaboração da "minuta do golpe", de articulação dentro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores do Nordeste nas eleições de 2022 e pelo monitoramento e pela proposta de “neutralização” violenta de autoridades.
Na primeira sessão, iniciada às 9h40 desta terça-feira (09), o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, faz a leitura do relatório final. Em seguida, será a vez da Procuradoria-Geral da República (PGR) a se manifestar.
Acompanhe ao vivo:
Quem são os réus?
Compõem o "núcleo 2" ex-diretores da PF e generais do exército. Todos os seis réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Para a PGR, são os responsáveis por elaborar a "minuta do golpe", documento que previa medidas de exceção para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder mesmo após derrotas nas urnas.
Eles também teriam participado dos planos para assassinato de autoridades, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes. Os réus são:
- Fernando de Sousa Oliveira - delegado da Polícia Federal;
- Filipe Garcia Martins Pereira - ex-assessor internacional da Presidência da República;
- Marcelo Costa Câmara - coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência;
- Marília Ferreira de Alencar - delegada e ex-diretora de Inteligência da Polícia Federal;
- Mário Fernandes - general da reserva do Exército;
- Silvinei Vasques - ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.