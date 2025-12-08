Reprodução Daniele Guedes tinha 38 anos





A farmacêutica Daniele Guedes, de 38 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido, Cristian Antunes, na manhã do último domingo (7). O crime aconteceu no bairro de Jardim Estádio, em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo o Conselho Federal de Farmácia, Daniele foi morta na frente da filha do casal, de 11 anos. Mediante nota, o órgão afirmou que a vítima já havia sido agredida por Cristian em outubro deste ano.

Ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar no local, encontrou a vítima caída no chão.

De acordo com a SSP, Cristian estava ao lado de Daniele e confessou o crime.

"A mulher chegou a ser socorrida pelo Samu a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A faca usada no crime foi apreendida. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como feminicídio no 6º Distrito Policial do município". O ex-marido segue preso.

Conselho lamenta morte da famacêutica

Através das redes sociais, o Conselho Federal de Farmácia lamentou a morte de Daniele Guedes. Na publicação, o órgão salienta que no dia do crime, "o Brasil testemunhou uma onda de protestos contra o feminicídio em diversas cidades e apenas um dia após o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres"

"O CFF repudia de forma veemente este ato de violência de gênero. O presidente do conselho, Walter Jorge João, ressaltou que não podemos fechar os olhos para uma situação como essa e destacou a urgência de medidas para enfrentar o machismo estrutural que sustenta o feminicídio. O conselho reforça que o silêncio diante de ameaças só favorece o agressor e que denunciar é um ato essencial de proteção e sobrevivência", diz trecho do comunicado.

São Paulo tem dados alarmantes de casos de feminicídio

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), entre janeiro e outubro de 2025, o estado calculou 207 feminicídios.

Na capital paulista, o cenário é alarmante, com 53 casos. Esse número representa o maior índice anual desde 2018. Ainda conforme o levantamento da pasta, o mês de maio contabilizou o maior quantitativo, 26 ao todo.

Canais oficiais de denúncia

Central de Atendimento à Mulher: 180;

WhatsApp do Ligue 180 – (61) 99610-0180;

Disque Denúncia 181;

Polícia Militar: 190

Zap Delas (Senado Federal): (61) 98309-0025

Ouvidoria da Mulher (CNMP): Canal do Conselho Nacional do Ministério Público;

Delegacias da Mulher











