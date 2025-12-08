Um momento de tensão tomou conta do Parque Safari de Hangzhou, na província de Zhejiang, no leste da China, no sábado (6), quando um urso-negro atacou um tratador durante uma apresentação aberta ao público. As informações são da Shanghai Daily.
O ataque ocorreu no instante em que o animal era conduzido até o palco, supostamente atraído pelo cheiro de alimentos que o funcionário levava consigo, segundo relatos de testemunhas.
Vídeos gravados por visitantes mostram o urso avançando repentinamente, derrubando o tratador e o imobilizando no chão diante de dezenas de pessoas que observavam a cena em choque.
Diante do ataque inesperado, outros funcionários correram para tentar ajudar de forma improvisada, utilizando objetos disponíveis no local, como uma cesta de basquete, uma cadeira e até uma vara de bambu, para afastar o animal.
Conforme a imprensa local, o urso teria se agitado após sentir o odor de um saco contendo cenouras e maçãs carregado pelo tratador. A tentativa de contensão ficou ainda mais curiosa quando, em meio à confusão, um papagaio pousou no braço de um dos trabalhadores envolvidos no resgate, chamando atenção de quem registrava as imagens.
Foram cerca de 40 segundos de esforço até que a equipe conseguisse puxar o urso para longe. Pouco depois, porém, o animal tentou um novo ataque contra o tratador, quase provocando outra queda. Durante o tumulto, um segundo urso-negro, que estava preso por uma coleira, acabou sendo arrastado enquanto os funcionários tentavam reorganizar a situação.
Em comunicado oficial, a administração do Parque Safari de Hangzhou afirmou que nem o tratador nem o urso sofreram ferimentos. A nota destacou que o caso foi controlado rapidamente e chegou a mencionar que ambos “já se reconciliaram”.
O parque pediu desculpas aos visitantes pela ocorrência, reconheceu o impacto negativo provocado pelo episódio e anunciou o encerramento definitivo das apresentações com ursos-negros.
A direção informou ainda que passará a acompanhar de perto o animal envolvido para garantir sua saúde física e emocional, além de promover uma revisão completa dos protocolos de segurança e resposta a emergências.
“Agradecemos sinceramente a preocupação e o apoio de todos”, afirmou o parque.