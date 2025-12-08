x Urso ataca tratador durante apresentação em zoológico

Um momento de tensão tomou conta do Parque Safari de Hangzhou, na província de Zhejiang, no leste da China, no sábado (6), quando um urso-negro atacou um tratador durante uma apresentação aberta ao público. As informações são da Shanghai Daily.

O ataque ocorreu no instante em que o animal era conduzido até o palco, supostamente atraído pelo cheiro de alimentos que o funcionário levava consigo, segundo relatos de testemunhas.

Vídeos gravados por visitantes mostram o urso avançando repentinamente, derrubando o tratador e o imobilizando no chão diante de dezenas de pessoas que observavam a cena em choque.

Diante do ataque inesperado, outros funcionários correram para tentar ajudar de forma improvisada, utilizando objetos disponíveis no local, como uma cesta de basquete, uma cadeira e até uma vara de bambu, para afastar o animal.

Conforme a imprensa local, o urso teria se agitado após sentir o odor de um saco contendo cenouras e maçãs carregado pelo tratador. A tentativa de contensão ficou ainda mais curiosa quando, em meio à confusão, um papagaio pousou no braço de um dos trabalhadores envolvidos no resgate, chamando atenção de quem registrava as imagens.

Foram cerca de 40 segundos de esforço até que a equipe conseguisse puxar o urso para longe. Pouco depois, porém, o animal tentou um novo ataque contra o tratador, quase provocando outra queda. Durante o tumulto, um segundo urso-negro, que estava preso por uma coleira, acabou sendo arrastado enquanto os funcionários tentavam reorganizar a situação.

Em comunicado oficial, a administração do Parque Safari de Hangzhou afirmou que nem o tratador nem o urso sofreram ferimentos. A nota destacou que o caso foi controlado rapidamente e chegou a mencionar que ambos “já se reconciliaram”.





O parque pediu desculpas aos visitantes pela ocorrência, reconheceu o impacto negativo provocado pelo episódio e anunciou o encerramento definitivo das apresentações com ursos-negros.

A direção informou ainda que passará a acompanhar de perto o animal envolvido para garantir sua saúde física e emocional, além de promover uma revisão completa dos protocolos de segurança e resposta a emergências.

“Agradecemos sinceramente a preocupação e o apoio de todos”, afirmou o parque.