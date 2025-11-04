Reprodução/ Senado Senador Alessandro Vieira (MDB)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado está previsto para ter início nesta terça-feira (04), às 11h. Durante a primeira reunião, serão eleitos o presidente, o vice e o relator da CPI.

Proposta pelo senador Alessandro Vieira (MDB), a comissão terá 120 dias para investigar a atuação, expansão e o funcionamento das organizações criminosas em território brasileiro, em especial de facções e milícias ( RQS 470/2025).

A CPI do Crime Organizado também pretende investigar o “modus operandi” de cada grupo, as condições de instalação e expansão em diferentes regiões.

Além disso, as estruturas de tomada de decisão também serão investigadas, buscando assim, identificar soluções adequadas para o combate ao crime, especialmente por meio do aprimoramento da legislação vigente.

Devido a operação policial que ocorreu na última terça-feira (28), e que resultou em 121 mortes, sendo quatro policiais, nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), anunciou a instalação da CPI.









Na ocasião, Alcolumbre comunicou em nota oficial ao Portal iG que: “É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”.

De acordo com o Senado, para Alessandro Vieira, o avanço do crime organizado ocorre devido ao “abandono do poder público” . “Essa tragédia tem solução. Não é pauta eleitoreira, é urgência nacional” , disse o senador em suas redes sociais.

A CPI será composta por cerca de 11 senadores, dos quais 10 já foram indicados pelas lideranças partidárias, além de 7 suplentes. A comissão também contará com R$ 30 mil para despesas de investigação.