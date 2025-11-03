Reprodução/ ECMWF / Metsul Meteorologia Modelos meteorológicos indicam a formação do fenômeno

Os modelos numéricos de previsão do tempo continuam indicando uma projeção da formação de um ciclone extratropical de forte intensidade no fim desta semana sobre o Sul do Brasil. As informações são da Metsul Meteorologia.

O centro do sistema deve se posicionar sobre o Rio Grande do Sul na sexta-feira (07), avançando em direção ao Oceano Atlântico durante o sábado (08).

De acordo com a Metsul, as atualizações mais recentes dos modelos mostram poucas mudanças em relação às rodadas anteriores, o que indicam um cenário de chuva volumosa, tempestades e ventos intensos, com alto risco de transtornos como alagamentos e cortes no fornecimento de energia.

Os modelos numéricos indicam valores de pressão atmosférica abaixo de 1000 hPa ao nível do mar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com os menores valores previstos para os territórios gaúcho e catarinense entre a sexta e as primeiras horas de sábado.

Pressões abaixo de 1000 hPa são incomuns e geralmente indicam instabilidade intensa, com maior risco de tempestades severas e ventos fortes.

Alguns modelos, inclusive, apontam a possibilidade de a pressão em áreas do Sul do Brasil atingir entre 990 hPa e 993 hPa, níveis considerados muito baixos e raros dentro da climatologia da região.

Segundo a Metsul, valores entre 990 hPa e 995 hPa são comparáveis às registradas em furacõ es e tempestades tropicais no Atlântico Norte.

No entanto, o sistema previsto para o fim desta semana é um ciclone extratropical, de natureza completamente diferente desses fenômenos tropicais.

Os modelos meteorológicos indicam que o ciclone previsto para sexta e sábado no Sul do país deve se formar a partir de uma área de baixa pressão em médios e altos níveis da atmosfera, conhecida como baixa segregada ou baixa fria.

Esse sistema irá atravessar os Andes e avançar para a Argentina, provocando temporais fortes a severos em diversas províncias entre o fim da tarde de quinta-feira (06) e a manhã de sexta-feira (07).

Em seguida, essa baixa pressão deve se intensificar rapidamente, dando início ao processo de ciclogênese, ou seja, à formação efetiva do ciclone.

A intensificação deve ocorrer ao longo da sexta-feira, com a baixa pressão se intensificando muito sobre o Rio Grande do Sul no decorrer do dia, gerando chuva intensa e volumosa, temporais fortes a severos e muito vento no Sul do Brasil.

Os dados atuais apontam que o sistema deve ingressar no Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul, na região de São Borja, cruzando a Metade Norte gaúcha no decorrer do dia com o centro do sistema na altura de Porto Alegre e da Serra à tarde e na costa do Litoral Norte e do Sul de Santa Catarina à noite.

Sexta-feira (07) deve ser o dia mais crítico em instabilidade

De acordo com a MetSul, a maioria dos modelos numéricos, incluindo os que utilizam inteligência artificial, mantém o mesmo cenário de uma baixa pressão atmosférica sobre o Rio Grande do Sul na sexta-feira (07).

As projeções indicam que esse será o dia mais crítico da instabilidade no Sul do país, com chuvas localmente intensas, tempestades severas, granizo de diferentes tamanhos, ventos fortes e alta incidência de raios.

O risco de chuva volumosa é especialmente elevado do Centro para o Norte gaúcho, abrangendo os vales, a Grande Porto Alegre, a Serra e o Litoral Norte. Em algumas áreas, os acumulados podem variar entre 75 mm e 150 mm em apenas 24 horas, o que aumenta a chance de alagamentos e inundações.

A instabilidade associada ao ciclone deve avançar ao longo da sexta-feira para Santa Catarina, Paraná e alguns pontos do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, com chuvas intensas e temporais localizados, alguns de caráter severo, acompanhados de vendavais.

Modelos meteorológicos mantém previsão de ventos intensos com a passagem do ciclone

No sábado (08), o ciclone deve se posicionar próximo à costa do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e do Litoral Sul de Santa Catarina, antes de começar a se afastar gradualmente do continente ao longo do dia.

Por estar sobre o oceano e muito próximo da faixa litorânea, o sistema deve provocar ventos fortes a intensos tanto na sexta quanto no sábado.

As últimas atualizações dos modelos meteorológicos, reforçaram a previsão de ventos ainda mais fortes para áreas do Leste de Santa Catarina e do estado de São Paulo.

As rajadas de vento podem variar entre 50 km/h e 80 km/h em diversos municípios do Rio Grande do Sul na sexta-feira (07).

No entanto, as áreas mais críticas incluem o Norte da Lagoa dos Patos, Porto Alegre e os Litorais Médio e Norte, onde os modelos indicam ventos próximos ou acima de 100 km/h.

A velocidade ainda pode atingir valores ainda maiores localmente, com alto potencial de danos estruturais e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Os dados dos modelos rodados no início desta segunda-feira (03), indicam que o ciclone pode trazer rajadas de vento próximas ou superiores a 100 km/h durante o sábado, afetando o Sul e o Leste de Santa Catarina e alcançando o litoral de São Paulo, com intensidade igualmente elevada.

A MetSul reforça que a trajetória e a intensidade de ciclones ou centros de baixa pressão podem sofrer alterações à medida que o evento se aproxima, o que só será mais definido no final da semana.

Essas mudanças podem impactar tanto os volumes de chuva quanto a força do vento, assim como as regiões que serão mais afetadas, tornando o prognóstico sujeito a mudanças e ajustes.