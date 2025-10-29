Reprodução X/ @RenatoSilva15_ RJ: moradores levam dezenas de corpos para praça da Penha

O número de mortos após a megaoperação policial realizada na terça-feira (28), no Rio de Janeiro, chegou a 132, segundo a CNN, com informações da Defensoria Pública.

Em contato do iG com a Defensoria, foi informado que se trata de um levantamento preliminar, e que a apuração definitiva será encaminhada ainda nesta manhã.

Moradores levaram corpos que foram encontrados na mata para a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, na madrugada desta quarta (29).

Operação mais letal da história do Rio

Com mais de 2.500 agentes, a ação realizada ontem mirava a cúpula do Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha. Ela é um desdobramento da Operação Contenção, uma iniciativa permanente do governo estadual para impedir o avanço da facção por territórios fluminenses.

Segundo o último balanço das autoridades, ao menos 81 pessoas foram presas. Além disso, os agentes apreenderam 93 fuzis.

Um levantamento do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF) indica que esta foi a operação mais letal registrada no Rio desde 1990, com mais que o triplo de mortos na ação no Jacarezinho, em 2021, que deixou 28 óbitos.





*Reportagem em atualização