A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, às 9h desta terça-feira (21), o julgamento dos sete réus que compõem o chamado Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado.
A sessão inicia com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e segue com os votos dos ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente do colegiado.
De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), os réus são responsáveis por espalhar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e atacar instituições e autoridades. A expectativa é que o julgamento se encerre ainda nesta terça, com a decisão pela absolvição ou condenação dos sete.
Julgamento
O julgamento da ação penal começou no último dia 14, com as manifestações da acusação e das defesas de cada réu. A Primeira Turma analisa se os acusados devem ser considerados culpados pelos crimes apontados pela PGR e precisa de três votos para formar a maioria e definir o resultado.
Em setembro, a Turma já decidiu pela condenação dos acusados do núcleo 1, apontados como líderes da organização criminosa que visava abolir o Estado Democrático de Direito — entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Nesta terça (21), haverá sessões pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 14h às 19h. Caso seja necessário, está prevista uma sessão para quarta-feira (22), das 9h às 12h.
Quem são os réus?
Segundo a denúncia, eles seriam responsáveis por espalhar notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e atacar instituições e autoridades. Eles teriam usado a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para a criação e disseminação de desinformação.
Todos respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. São eles:
- Ailton Moraes Barros (ex-major do Exército);
- Ângelo Denicoli (major da reserva do Exército);
- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal);
- Giancarlo Rodrigues (subtenente do Exército);
- Guilherme Almeida (tenente-coronel do Exército);
- Marcelo Bormevet (agente da Polícia Federal); e
- Reginaldo Abreu (coronel do Exército).