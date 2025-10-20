Divulgação/Advocacia-Geral da União Jorge Messias é o atual advogado-geral da União

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve informar ainda esta semana ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), que decidiu indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. A informação é da coluna Vai na Fonte, do Portal iG.

Jorge Messias está no comando da Advogacia-Geral da União (AGU) desde 2023, e se destaca por ser o interlocutor do Planalto com o eleitorado evangélico. Ele é membro da Igreja Batista Cristã de Brasília.

Possível indicação

Valter Campanato/Agência Brasil Nos bastidores, nome de Messias ganha força como possível indicação de Lula ao STF





O líder da AGU desponta como o favorito nos bastidores políticos para assumir o cargo como ministro do STF, principalmente após um jantar reservado entre Lula e Barroso. Como apurou o iG, os dois se encontraram na última sexta (17) no Palácio da Alvorada para debater a escolha do novo ministro.

Durante a conversa, Lula mencionou quatro nomes que circulam nos bastidores: Jorge Messias, o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas e Daniela Teixeira, ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Barroso, segundo interlocutores, evitou apoiar um nome específico, mas afirmou considerar todos os citados como “qualificados”. Lula pretende anunciar o indicado ainda em outubro, para que o Senado tenha tempo hábil de realizar a sabatina antes do recesso parlamentar.

Messias é visto como favorito por ser o mais alinhado ao governo e com bom trânsito político no Senado.

Quem é Jorge Messias?

O atual advogado-geral da União, Jorge Messias, tem 45 anos e é procurador da Fazenda Nacional desde 2007. É graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e mestre e doutor pela Universidade de Brasília (UnB).

Na administração pública, já foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.





Durante o governo de Dilma Rousseff, seu nome ficou conhecido ao aparecer em gravações da Operação Lava Jato, em que foi apelidado de "Bessias". Na época, atuava como subchefe jurídico da Casa Civil.

Atualmente, Messias é conhecido por pressões às big techs por maiores regulamentações das redes sociais. Com o seu possível ingresso no STF, quatro dos 11 ministros do STF terão chefiado a AGU — Gilmar Mendes, Dias Toffoli e André Mendonça também comandaram o órgão.

A ministra Cármen Lúcia foi advogada-geral de Minas Gerais e, antes, o ministro Celso de Mello foi secretário-geral da Consultoria-Geral da República (o nome anterior da AGU).