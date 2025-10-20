Instagram/Reprodução Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos

Um homem de 49 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (20) no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos, após sua família avisar à polícia que ele planejava atirar no local.

Segundo informações divulgadas pelo Departamento de Polícia de Atlanta (APD), os agentes receberam o alerta por volta das 09h40, no horário local (10h40 em Brasília), e localizaram o suspeito poucos minutos depois, no Terminal Doméstico Sul, próximo à área de inspeção de segurança. Ele foi imediatamente detido e não portava armas no momento da abordagem.

Durante a varredura no estacionamento, policiais encontraram o caminhão Chevrolet dirigido pelo suspeito, onde havia um rifle semiautomático AR-15 modelo Springfield Saint Victor, calibre 5.56, com 27 munições. O local foi isolado e o armamento apreendido após inspeção da equipe K-9 do APD.

O chefe de polícia de Atlanta, Darin Schierbaum, afirmou que o suspeito “ já havia chegado ao aeroporto ” quando o alerta foi repassado. “ Acreditamos que ele retornaria ao caminhão para pegar a arma e usá-la dentro do terminal lotado que havia acabado de observar ”, disse o chefe em entrevista coletiva.

Segundo Schierbaum, a rápida cooperação entre os familiares, a polícia de Cartersville e as forças de segurança de Atlanta impediu um ataque em larga escala.

Autoridades destacam papel da família

O capitão Shapiro, da Polícia de Cartersville, confirmou que os familiares procuraram as autoridades ao perceberem que o suspeito estava a caminho de Atlanta com a intenção de “ machucar o maior número possível de pessoas ”. Ele destacou que o suspeito já possuía antecedentes criminais e enfrentava problemas de saúde mental.

“ Ver algo e dizer algo realmente funcionou hoje ”, afirmou o capitão, reforçando que a comunicação entre a comunidade e as forças policiais foi essencial para evitar o ataque.

O prefeito de Atlanta, Andre Dickens, elogiou a atuação dos agentes e o alerta da família, afirmando que “ 27 ou mais vidas poderiam ter sido perdidas ” se a situação não tivesse sido contida. “ Estamos gratos a Deus e às boas informações e pessoas que evitaram essa crise ”, disse Dickens.





Operações foram retomadas

O Departamento de Polícia de Atlanta informou que as operações do aeroporto foram retomadas normalmente e que não há ameaças ativas à população.

O suspeito foi acusado de ameaças terroristas, posse de arma de fogo durante a prática de crime, tentativa de agressão agravada e posse de arma por condenado. As investigações seguem em andamento.