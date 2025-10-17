Reprodução Jair Bolsonaro e a filha, Laura, quando ele ainda era presidente

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (17) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realize um almoço para comemorar os 15 anos de sua filha, Laura Bolsonaro.

A celebração poderá ocorrer neste sábado (18) na casa do ex-presidente, onde ele cumpre prisão domiciliar, com a presença de até oito convidados. Entre eles estão cinco pessoas que já participam do grupo de oração realizado na residência e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Moraes determinou que todos os presentes cumpram as restrições judiciais já impostas a Bolsonaro, como a proibição do uso de celulares durante o encontro. Os veículos dos convidados também serão vistoriados.

Prisão domiciliar mantida

Ainda nesta semana, na segunda-feira (13), o ministro negou o pedido da defesa para revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro e decidiu manter a medida e as demais cautelares impostas a ele. O ex-presidente está detido em casa desde 4 de agosto deste ano.

Na decisão, Moraes citou risco de fuga e lembrou que Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento na trama golpista.

"Com a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro à pena privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses, e o fundado receio de fuga, autorizam a manutenção da prisão domiciliar e das cautelares", escreveu o ministro.]





A Procuradoria-Geral da República também se manifestou a favor da manutenção da medida, apontando que ela é essencial para evitar fuga e garantir a execução da pena imposta ao ex-presidente.