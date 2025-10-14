Paulo Gonet já denunciou Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo da trama golpista
Instagram
Paulo Gonet já denunciou Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo da trama golpista

O Procurador-Geral da República (PGR) Paulo Gonet, se manifestou nesta terça-feira (14), contrário ao pedido de prisão preventiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), feito pelos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Talíria Petrone (PSOL-RJ).

O parlamentar é filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), e é acusado pela PGR de coação no processo da trama golpista.

Gonet afirma no parecer enviado ao ministro dos STF, Alexandre de Moraes, que parlamentares não têm legitimidade processual para requerer a tal medida.

Ele se baseia no artigo 311 do Código de Processo Penal, que restringe esse tipo de requerimento à Polícia Federal (PF), ao Ministério Público ou a um assistente de acusação.

No documento, Gonet acrescentou ainda que “de toda sorte, a Procuradoria-Geral da República se reserva à avaliação, em instante que estime oportuno, de eventual requerimento de medidas cautelares, inclusive no que tange ao aspecto da sua viabilidade efetiva”.

O pedido de decretação da prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro feito pelos deputados dos PT e do PSOL, havia sido encaminhado, primeiro a Moraes, que, logo em seguida, solicitou o parecer à PGR.

Eduardo está morando nos Estados Unidos há sete meses, onde se exilou voluntariamente. Ele já foi denunciado pela PGR por coação, e é acusado de conspirar contra o Brasil junto a autoridades estadunidenses.

A principal acusação que pesa contra ele é a de fomentar as sanções comerciais impostas pelo governo do presidente Donald Trump a empresas exportadoras brasileiras, além da aplicação da Lei Magnitsky e a suspensão de vistos dos ministros do STF e integrantes do governo federal.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/cenario-juridico/2025-10-14/gonet-descarta-prisao-de-eduardo-bolsonaro-pedida-por-deputados.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes