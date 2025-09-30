O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), passou por um transplante capilar em uma clínica especializada na cidade goiana de Anápolis. Um vídeo publicado na última semana mostra o político de 76 anos já na fase final do processo.
Caiado, que é pré-candidato à Presidência do Brasil, teria começado o processo clínico há cerca de seis meses, segundo os médicos.
Tratamento moderno
A técnica de transplante capilar utilizada é conhecida como FUE-DHI (Follicular Unit Extraction – Direct Hair Implantation), uma das mais modernas no tratamento da calvície. Ao contrário de outras técnicas, nela os fios longos são implantados sem a necessidade de raspar a cabeça.
No vídeo, os médicos contam que o tratamento inclui a injeção de vitaminas, enzimas e medicamentos na pele antes do transplante dos fios.
Caiado, que se prepara para disputar a eleição presidencial de 2026, contou que o transplante não teve complicações. "O estresse vai deixando meu cabelo cair, então estou tratando para continuar com essa cabeleira", afirmou o governador de Goiás.
O pós-operatório é considerado tranquilo, e permite que o paciente retome suas atividades cotidianas em poucos dias.