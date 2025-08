Hegon Corrêa/PlatôBR Caiado quer investir nas terras raras

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), se disse otimista com as negociações econômicas com os Estados Unidos sobre as taxas de importação impostas ao Brasil, que passam a ser de 50% a partir de quarta-feira (06). Ele afirmou que o interesse americano nas chamadas "terras raras" pode ser um fator determinante nas negociações.

A fala aconteceu em um debate promovido pelo jornal O Globo , na última sexta-feira (1º), que também teve a presença do prefeito de Recife, João Campos (PSB).

Negociações

Reprodução Minerais extraídos das terras raras





Perguntado sobre como lidou com o anúncio das novas tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump, Caiado afirmou ser totalmente contra. Ele citou que o estado de Goiás será afetado por exportar carne e outros produtos essenciais para os EUA.

Apesar do cenário preocupante, o governador goiano se disse otimista para as conversas com os Estados Unidos. Caiado afirmou estar em diálogo com Gabriel Escobar, responsável pelo escritório dos Estados Unidos na embaixada americana no Brasil, que entra em contato direto com Marco Rubio, secretário de estado dos EUA.

Para explicar a importância do Brasil na economia e desenvolvimento estadunidense, Caiado citou as "terras raras" e os recursos encontrados apenas nela, que fica em Goiás, em relação ao resto do mundo.

"Os grandes investimentos dos americanos hoje no Brasil, em minerais críticos, em Goiás. [No mundo] você tem o sul da China que tem terras raras pesadas, e você tem em Goiás" , afirmou o governador ao Globo.

"Eu sou o único estado [Goiás] no ocidente que tem uma mina funcionando de terras raras, já produzindo. E a concentração de terras raras pesadas de Goiás é superior a da China" , afirmou Caiado.

Terras raras

Agência Pública Extração das terras raras de Minaçu, em Goiás





Caiado se refere a cidade de Minaçu, na região norte de Goiás, em que encontra a Serra Verde Pesquisa e Mineração (SVPM), local que extrai e comercializa as chamadas "terras raras".

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), esta é a única mineradora fora da Ásia a produzir em escala comercial quatro dos 17 elementos magnéticos essenciais: disprósio (Dy), térbio (Tb), neodímio (Nd) e praseodímio (Pr).

A mineradora produz um concentrado de terras raras com alta proporção dos materiais, que são utilizados na fabricação de veículos, ímãs potentes, turbinas eólicas e outras tecnologias limpas. Eles são chamados de raros devido à dificuldade de serem obtidos na forma pura.

De acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, ficando atrás apenas da China. O país asiático é responsável por mais de 60% da produção global e quase 90% do refino desses elementos.

Como a relação comercial dos Estados Unidos passou por turbulências nos últimos meses, o melhor local para a compra dos minerais de terras raras passaria a ser o Brasil.

Em um evento em São Paulo, no último dia 26, Caiado já havia citado a importância dos minerais aos americanos, e que as negociações poderiam tornar Goiás um polo industrial das terras raras.

"Queremos atrair empresas de ponta, gerar empregos qualificados e transformar Goiás em referência mundial na cadeia de terras raras” , afirmou.





Transição energética

Além de Minaçu, o território goiano tem jazidas promissoras em Nova Roma e Iporá, que podem ter grandes quantidades dos 17 minerais críticos usados em tecnologias de ponta.

Em um mundo que tem voltado suas atenções para um possível esgotamento dos recursos naturais, a utilização dos minerais das terras raras acaba se tornando essencial para a transição energética, na chamada economia verde.