Reprodução Zema, Tarcísio e Caiado são tratados como pré-candidatos para presidente

Ataques feitos por Carlos e Eduardo Bolsonaro, ambos do PL, provocaram reação de quatro governadores.

Ratinho Jr.(PSD), Romeu Zema(Novo), Tarcísio de Freitas(Republicanos) e Ronaldo Caiado(União Brasil) afirmaram para aliados sentir-se atingidos pelas declarações dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Carlos Bolsonaro publicou em sua conta no X que tenta “ser a pessoa mais paciente possível diante desses chamados ‘governadores democráticos’” , mas que os fatos diários mostram que não há como levar nenhum deles a sério.

Ele afirmou que o pai está doente e “sendo lentamente assassinado” e criticou governadores de direita que, segundo ele, se limitam a “gritar ‘fora PT’” sem oferecer liderança efetiva. Eduardo Bolsonaro reforçou o discurso do irmão nas redes sociais.





Segundo apuração do Portal iG, os quatro governadores, todos pré-candidatos à Presidência da República, reclamaram junto ao núcleo bolsonarista de que suas ações em defesa do ex-presidente são ignoradas ou atacadas pelo grupo mais radical ligado aos filhos de Bolsonaro.

Caiado afirmou publicamente que todos os governadores de direita podem lançar candidatura mesmo sem o apoio de Bolsonaro, afirmando que o primeiro turno servirá para o eleitor avaliar os projetos dentro do espectro político.

Michelle Bolsonaro é a predileta do ex-presidente

Douglas Gomes/Lid Republicanos/Flickr Michelle Bolsonaro (PL Mulher) e Tarcísio de Freitas (Republicanos)





Ainda conforme o Portal iG, Michelle Bolsonaro é apontada como favorita para representar o bolsonarismo em eleição futura.

Ela tem feito viagens pelo país e pronunciamentos alinhados aos do ex-presidente.

No entanto, sua candidatura ainda enfrenta resistência de Flávio Bolsonaro(PL) e de setores do agronegócio e do mercado financeiro, que defendem Tarcísio de Freitas ou outro nome mais próximo do centro. Bolsonaro comunicou que a decisão sobre sua representante será tomada em momento posterior.