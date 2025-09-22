Sanção à esposa de Alexandre de Moraes é interpretada como uma extensão da punição ao ministro
Sanção à esposa de Alexandre de Moraes é interpretada como uma extensão da punição ao ministro

O governo dos Estados Unidos sancionou nesta segunda-feira (22) a Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros, contra Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A decisão do governo do presidente norte-americano  Donald Trump foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA. Com a aplicação da lei, eventuais bens de Viviane em território estadunidense estão bloqueados, assim como possíveis empresas ligadas à ela. Alexandre de Moraes  já havia sofrido sanção da mesma lei em junho.

A partir desta segunda, assim como o marido, Viviane não pode realizar transações com cidadãos e empresas dos EUA, o que inclui cartões de crédito de bandeira estadunidense, por exemplo.

A medida é uma retaliação à Moraes por parte do governo Trump, que afirmou em diferentes ocasiões que o ministro é um "violador dos direitos humanos" e "responsável por uma campanha opressiva de censura".  No último dia 11, a Justiça brasileira, com relatoria de Moraes, condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento na trama golpista.

Sanção política

Moraes foi sancionado pela lei Magnitsky em julho deste ano
Moraes foi sancionado pela lei Magnitsky em julho deste ano


O ministro Alexandre de Moraes é o primeiro brasileiro a sofrer sanções financeiras com base na lei norte- americana; sua esposa se tornou a segunda.

Ainda em julho deste ano, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, havia anunciado a revogação de vistos americanos de ministros do STF e seus parentes, incluindo Moraes, citado nominalmente. A punição máxima dada a uma pessoa de outro país, Lei Magnitsky, havia sido aplicada apenas a Alexandre de Moraes.

Em agosto, o britânico William Browder, responsável por liderar a campanha que criou a Lei Magnitsky, classificou como uma “violação grosseira” a aplicação da sanção ao ministro brasileiro.

A Magnitsky foi criada para punir violações graves de direitos humanos, mas, segundo Browder, esse não é o caso de Moraes. Ele afirma que nem mesmo as acusações mais graves feitas contra o ministro — como ter determinado a retirada de perfis do Twitter ou restringido liberdade de expressão — justificariam a sanção.


Lei Magnitsky

A Lei Magnitsky Global de Responsabilidade pelos Direitos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) é uma legislação norte-americana que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções a indivíduos estrangeiros acusados de violar direitos humanos e ou de se envolver em corrupção em qualquer lugar do mundo.

Desde 2017, quando uma emenda estendeu o escopo da lei permitindo sanções contra qualquer indivíduo, independentemente de sua nacionalidade, a lei já foi usada para aplicar mais de 670 sanções globais

