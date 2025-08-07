Reprodução Trump volta a atacar o Brasil

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump parece estar obcecado pelo Brasil.

Um dia após impor o tarifaço contra produtos brasileiros e uma semana depois de aplicar sanções draconianas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ele voltou à carga nesta quinta-feira (7).

De novo, o ataque foi dirigido ao STF, em especial, a Moraes e aos seus "aliados no Judiciário".

Mas, como da outra vez, também atingiu em cheio a soberania nacional.

A mensagem ameaçadora da vez foi publicada originalmente pelo subsecretário de Estado para diplomacia pública e assuntos públicos do Departamento de Estado dos EUA, Darren Beattie, e prontamente reproduzida na página oficial da embaixada dos EUA no Brasil.

De novo, o conteúdo demonstra total desconhecimento do que se passa no Brasil, sobretudo, o risco que representou (e ainda representa) para a democracia brasileira, a tentativa de golpe, capitaneada por Bolsonaro e seus asseclas, no apagar das luzes do seu governo.

Não tivesse partido da maior potência militar e econômica do mundo, poderia-se dizer que a mensagem beira o ridículo, seja pelo conteúdo ou pelo tom ameaçador. Uma espécie de picuinha de quem não tem nada mais sério para se ocupar.

Coincidência?

Não terá sido mera coincidência que Trump tenha lançado o "aviso" de que os EUA estão "monitorando a situação de perto", no mesmo dia em que um bando de parlamentares aloprados e bolsonaristas tentou tomar de assalto as mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados para chantagear o comando do Congresso.

Eles exigem a votação do impeachment de Moraes e da anistia para Bolsonaro e os demais golpistas do 8 de janeiro. Em troca, assim como sugere Trump, prometem pacificar o país.

Distorção

A distorção dos fatos absorvida por Trump pode ser creditada ao filho de Bolsonaro, o (ainda) deputado Eduardo Bolsonaro (PL).

Ele abandonou o mandato em março deste ano e foi de mudança para os Estados Unidos.

Desde então, não tem feito outra coisa além de conspirar diuturnamente contra o Brasil, seja minando a economia, o governo ou o Poder Judiciário brasileiro, com o propósito único de livrar seu pai da prisão.

Afinado ideologicamente com Trump e próximo dos estrategistas da extrema direita estadunidense, ele encontrou naquele país guarida e terreno fértil para disseminar fake news e tentar jogar o Brasil no caos.











