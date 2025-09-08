Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência Social

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ( CPMI), que investiga as fraudes bilionárias nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), vai ouvir nesta segunda-feira (08) o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

O convite foi proposto pelo relator da CPMI, o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), e está previsto para ocorrer às 16h no Senado Federal.

O depoimento de Lupi dá início a uma nova fase das investigações no Congresso, que passará a ouvir autoridades do alto escalão ligadas à Previdência.

Investigação

Lupi esteve no comando da Previdência por pouco mais de dois anos, entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Para a comissão, ele “detém informações imprescindíveis” para esclarecer quais medidas foram adotadas para evitar o desconto ilegal nos benefícios de aposentados.

O ex-ministro pediu demissão em maio deste ano, uma semana após a Polícia Federal deflagrar operação contra o esquema bilionário de fraudes. Lupi nega envolvimento nas irregularidades e não é citado nas investigações.

Segundo a PF, a fraude que ocorria desde 2019 envolvia descontos de mensalidades feitos sem autorização em benefícios de aposentados e pensionistas. Sindicatos e associações teriam desviado cerca de R$ 6,3 bilhões diretamente da aposentadoria dos beneficiários do INSS.





CPMI

O plano de trabalho da CPMI, aprovado em 26 de agosto, prevê seis eixos de investigação, incluindo mapeamento do esquema, identificação de responsáveis e análise do impacto sobre os beneficiários. O governo destinou R$ 3,3 bilhões via Medida Provisória para ressarcir as vítimas dos descontos indevidos.

A comissão tem prazo inicial de 180 dias, com conclusão prevista para março de 2026, e busca propor legislações para reforçar a proteção de dados dos segurados e prevenir novas fraudes.