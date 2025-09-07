Reprodução/redes sociais Jipe descontrolado atropela três pessoas em desfile de 7 de setembro em Brusque

Um jipe desgovernado atropelou ao menos quatro pessoas que acompanhavam o desfile de 7 de Setembro em Brusque, em Santa Catarina, neste domingo. Entre as vítimas, está uma idosa e uma mulher que estava com um bebê no colo.

Em nota, a prefeitura de Brusque informou que a idosa de 75 anos sofreu fratura em um dos tornozelos e suspeita de lesão na coluna. Ela foi socorrida pelo Samu em estado considerado inicialmente grave.

Outra mulher, de 37 anos, que segurava a criança no colo, foi levada ao hospital com ferimentos leves. O bebê não teve o estado de saúde divulgado.

Uma adolescente de 14 anos também foi atingida, mas não precisou de atendimento hospitalar. Ela relatou apenas dores nas mãos.

Imagens mostram que o jipe seguia atrás de militares que marchavam no desfile quando, em determinado momento, se descontrolou e invadiu a calçada, onde estava parte do público. A mulher com a criança no colo aparece caindo após o impacto.

A prefeitura afirmou que presta apoio às vítimas e abriu processo de apuração dos fatos. O município ressaltou, ainda, que o veículo não pertence ao Tiro de Guerra nem à administração, mas sim a um grupo de colecionadores.

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), informa que presta total e irrestrito apoio às duas vítimas atingidas por um veículo que fazia sua apresentação no desfile cívico de 7 de setembro.

Conforme o comandante dos bombeiros em Brusque, capitão Rafael De Fáveri, uma mulher idosa foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado inicialmente grave.

Ela sofreu fratura em um dos tornozelos e suspeita de lesão na coluna.

Outra mulher foi conduzida pelos bombeiros com ferimentos mais leves e sem maiores riscos iminentes. Segundo o oficial, ela foi imobilizada por conta de condições de saúde pré-existentes.

Ressaltamos que o governo municipal já iniciou o processo de apuração dos fatos, para que tudo seja esclarecido da melhor forma no tempo oportuno.





Aproveitamos, ainda, para informar que o veículo que atingiu as espectadoras não pertence ao Tiro de Guerra e nem à Prefeitura de Brusque, mas, sim, a um grupo de entusiastas de veículos militares antigos.

A qualquer momento mais informações.