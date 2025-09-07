Divulgação/Governo de SP A semana será marcada pela passagem de duas frentes frias

A semana será marcada pela passagem de duas frentes frias e pela formação de um ciclone extratropical no Sul do país.

Os efeitos do sistema terão impactos distintos: enquanto o Sul registra chuvas e instabilidade no início da semana, o Sudeste sentirá uma queda de temperatura a partir da sexta-feira (12). No Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o calor e a seca seguirão predominando.

O primeiro sistema se forma na segunda-feira (8), quando uma área de baixa pressão atmosférica vinda do Nordeste da Argentina alcança o Rio Grande do Sul, dando origem ao ciclone extratropical.





Entre segunda e terça-feira (9), a frente fria avança pelos três estados da região Sul, provocando chuva generalizada e instabilidade. Ainda na terça, entre a tarde e a noite, a entrada de um centro de alta pressão estabiliza o tempo, trazendo ar seco e frio.

As temperaturas caem na quarta-feira (10), mas o resfriamento será de fraca intensidade. O amanhecer será mais frio, com mínimas abaixo das registradas nos dias anteriores, porém o ar quente retorna rapidamente, elevando os termômetros no decorrer do dia.

O Sudeste terá pouca influência desse primeiro sistema. Em São Paulo, as máximas ficam em torno de 30 °C até a terça-feira (9). Apenas na quarta ocorre leve queda, mas os valores voltam a subir na quinta (11).

Segunda frente fria

FreePik Esse padrão climático indica a transição entre o inverno e a primavera





A segunda frente fria ingressa no Rio Grande do Sul na quinta-feira (11). Associada a uma massa de ar frio de trajetória marítima, terá deslocamento pelo Sul e chegará ao Sudeste até sábado (13).

No Sul, a instabilidade será pequena, com aumento de nuvens, mas pouca ou nenhuma chuva significativa. No Rio Grande do Sul, as noites ficam mais frias e as tardes apresentam temperaturas amenas. Santa Catarina e Paraná seguem com padrão semelhante.

No Sudeste, o impacto será mais expressivo. Entre sexta (12) e sábado (13), o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro terá chuva fraca e isolada.

A massa de ar frio marítima provoca resfriamento, rajadas de vento e uma sequência de dias mais frios para setembro. Na capital paulista, as tardes ficam abaixo da média, e no Rio de Janeiro a nebulosidade e a garoa intensificam a sensação de frio.

Enquanto isso, nas demais regiões do país não há previsão de alterações significativas. O calor e o tempo seco predominam no Centro-Oeste e Nordeste.

No Norte e no leste do Nordeste, pancadas de chuva isoladas podem ocorrer devido à atuação de ondas de leste e outros sistemas atmosféricos, sem relação direta com as frentes frias.