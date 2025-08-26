Agência Brasil O governador Romeu Zema (Novo) voltou a comentar sobre a situação dos moradores de rua

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), voltou a polemizar ao comentar sobre a situação dos moradores de rua. Durante uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira (25), ele se referiu à população de rua alegando que "nós estamos criando verdadeiros chiqueiros humanos nas cidades do Brasil".

Zema estava respondendo a um questionamento sobre uma declaração anterior, no começo de agosto, em que comparou moradores de rua a carros estacionados em local proibido, que precisam ser guinchados. O líder do Executivo mineiro tentou minimizar a declaração da entrevista anterior, dizendo que "pessoas não se guincham".

Ataque aos direitos humanos

O político voltou a defender a retirada das pessoas sem-teto das ruas, e atacou o que ele chamou de "esse pessoal de direitos humanos", além de dizer que moradores de rua "só causam perturbação".

"Esse pessoal de direitos humanos, que fala tanto que são os protetores dessas pessoas [moradores de rua], eles deveriam fazer uma placa na porta da casa deles e falar: 'sem-tetos, acampem aqui na porta da minha casa'" , afirmou Zema.

Segundo ele, o governo federal fecha os olhos para esse problema. Assim como na entrevista anterior, o governador mineiro defendeu uma "solução central" para o problema, que ele implantaria caso fosse presidente.





Pré-candidatura à Presidência

Romeu Zema lançou neste mês sua pré-candidatura a presidente do Brasil para a disputa de 2026. A entrevista ao Roda Viva foi a primeira vez que o político concedeu entrevista após a confirmação, em uma agenda que deve se intensificar em entrevistas para outros veículos.

Segundo o Estado de Minas, Zema vem buscando consolidar sua figura como uma alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. O desafio é buscar nacionalizar seu nome, pouco conhecido fora de Minas Gerais.