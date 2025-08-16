Agência Brasil Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sugeriu tratar pessoas que dormem nas ruas como carro guinchado de local proibido. A fala foi feita durante uma entrevista à BBC News, divulgada nesta sexta-feira (15).

O comentário foi feito em um momento em que o governador, que está às vésperas de lançar sua pré-candidatura à Presidência, foi questionado sobre como lidaria com as mais de 300 mil pessoas em situação de rua no Brasil, caso seja eleito.

Proposta de uma nova lei

Reprodução/Instituto Fome Zero Zema quer propor uma lei para tratar sobre a situação dos moradores de rua





"Eu quero resolver esse problema. Se alguém deixa o carro estacionado num lugar proibido, o carro não é guinchado? Agora, vai ficar alguém na porta de um comerciante que paga imposto, que gera emprego, fazendo sujeira, atrapalhando, ameaçando o cliente. Ninguém pode fazer nada" , disse à BBC .

Para Zema, uma nova legislação pode lidar com o tema. Ele afirmou que o país deveria ter uma lei que proíbe dormir em via pública, uma vez que espaço público é para todos utilizarem.

Pré-candidatura à presidência

O atual governador de Minas Gerais pretende concorrer ao cargo de Presidente da República nas eleições de 2026. Tentando se colocar como o principal candidato da direita, Zema admite que pode não ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Estaremos, muito provavelmente, caminhando de maneira solitária no primeiro turno, mas estaremos juntos no segundo turno" , comentou Zema, em relação ao possível apoio de Bolsonaro.

Ainda sobre o ex-presidente, o mineiro disse à BBC News que concederia anistia a Bolsonaro, caso seja eleito. "Por que não dar anistia? Acho que nós temos de passar uma régua nisso, uma borracha, e olhar para o futuro" , afirmou.





Apoio a Trump

Em outro trecho da entrevista, Zema expressou apoio às sanções americanas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Zema havia criticado as tarifas de Trump em outro momento, mas disse não ver interferência do presidente americano sobre o sistema judiciário brasileiro.

O governador de Minas culpa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo tarifaço, a partir de seus posicionamentos e supostos ataques ao estadunidense.