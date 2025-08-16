O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sugeriu tratar pessoas que dormem nas ruas como carro guinchado de local proibido. A fala foi feita durante uma entrevista à BBC News, divulgada nesta sexta-feira (15).
O comentário foi feito em um momento em que o governador, que está às vésperas de lançar sua pré-candidatura à Presidência, foi questionado sobre como lidaria com as mais de 300 mil pessoas em situação de rua no Brasil, caso seja eleito.
Proposta de uma nova lei
"Eu quero resolver esse problema. Se alguém deixa o carro estacionado num lugar proibido, o carro não é guinchado? Agora, vai ficar alguém na porta de um comerciante que paga imposto, que gera emprego, fazendo sujeira, atrapalhando, ameaçando o cliente. Ninguém pode fazer nada" , disse à BBC .
Para Zema, uma nova legislação pode lidar com o tema. Ele afirmou que o país deveria ter uma lei que proíbe dormir em via pública, uma vez que espaço público é para todos utilizarem.
Pré-candidatura à presidência
O atual governador de Minas Gerais pretende concorrer ao cargo de Presidente da República nas eleições de 2026. Tentando se colocar como o principal candidato da direita, Zema admite que pode não ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Estaremos, muito provavelmente, caminhando de maneira solitária no primeiro turno, mas estaremos juntos no segundo turno" , comentou Zema, em relação ao possível apoio de Bolsonaro.
Ainda sobre o ex-presidente, o mineiro disse à BBC News que concederia anistia a Bolsonaro, caso seja eleito. "Por que não dar anistia? Acho que nós temos de passar uma régua nisso, uma borracha, e olhar para o futuro" , afirmou.
Apoio a Trump
Em outro trecho da entrevista, Zema expressou apoio às sanções americanas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Zema havia criticado as tarifas de Trump em outro momento, mas disse não ver interferência do presidente americano sobre o sistema judiciário brasileiro.
O governador de Minas culpa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo tarifaço, a partir de seus posicionamentos e supostos ataques ao estadunidense.