Agência Brasil Bolsonaro em entrevista com jornalistas. Imagem ilustrativa de 2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a prisão domiciliar neste sábado (16) para realizar exames médicos em um hospital de Brasília, onde foi recebido por apoiadores e jornalistas na entrada da unidade de saúde. Ele não conversou com a imprensa.

A saída de Bolsonaro da residência foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, apenas para a realização de exames clínicos.





Exames

Bolsonaro deve passar por exames de sangue, urina, endoscopia, tomografia computadorizada, ultrassonografia e ecocardiograma, no hospital DF Star. Ele chegou à unidade por volta das 9h e, até as últimas atualizações, ainda permanecia no local.

Segundo a defesa do ex-presidente, os exames são necessários porque, nos últimos dias, ele tem apresentado quadro de refluxo e soluços refratários.

Moraes determinou que o ex-presidente deve retornar para seu condomínio em no máximo oito horas, além de apresentar, em até 48 horas, um atestado de comparecimento especificando os procedimentos realizados.

O ex-mandatário necessita de acompanhamento médico regular desde 2018, quando foi vítima de um atentado a faca que atingiu seu abdômen. As cirurgias realizadas após o ataque deixaram sequelas, com graves lesões nos intestinos delgado e grosso, exigindo cuidados constantes.





Medidas cautelares

Durante o período em que estiver fora de casa, Bolsonaro continuará sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e será acompanhado pela Secretaria Administração Penitenciária (Seap-DF). O órgão é responsável pelo monitoramento eletrônico do equipamento.

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o último dia 4, quando o ministro Alexandre de Moraes a decretou por entender que o ex-presidente usou redes sociais de seus filhos (Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro) para burlar a proibição de usar essas redes, inclusive por intermédio de terceiros.