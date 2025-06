Agência Brasil Bolsonaro em entrevista com jornalistas. Imagem ilustrativa de 2023





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (10) para a segunda rodada de depoimentos dos réus apontados como "núcleo crucial" da tentativa de golpe em 2022.

Em fala rápida a jornalistas, de acordo com o g1, Bolsonaro afirmou não saber "qual vai ser o humor dos ministros" e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele complementou dizendo: "o golpe não existiu".

Bolsonaro será o sexto a prestar depoimentos, entre os oito réus desta fase processual. Nesta terça, é ouvido o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, apontado pelas investigações por ter se colocado à disposição para seguir adiante com a trama golpista.

Bolsonaro pode "falar por horas"

O ex-presidente, ainda em fala nesta terça antes do julgamento, afirmou que pode "falar por horas" durante seu interrogatório se "puder ficar à vontade".

Disse ainda que pretende levar "11 ou 12 vídeos curtinhos" de atos e pronunciamentos próprios que ajudariam a provar que nunca houve golpe, informou o g1.

Bolsonaro indicou que deve seguir na estratégia de questionar a segurança das urnas eletrônicas. De acordo com ele, há um vídeo do ministro Flávio Dino condenando o sistema das urnas, e um de Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência do atual governo Lula (PT), falando que "sem impressão do voto é fraude".

Fase de depoimentos

Os interrogatórios no julgamento dois oito réus apontados como líderes de organização criminosa na tentativa de golpe em 2022 foram iniciados nesta segunda-feira (09). foram ouvidos Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do caso, e o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin.





Nesta terça, a rodada de depoimentos começa com o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Pela ordem alfabética, os próximos a serem ouvidos serão: