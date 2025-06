Divulgação O Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, na capital









Uma queda acentuada de temperatura deverá atingir todo o estado de São Paulo a partir desta quarta-feira (11), se estendendo até pelo menos o sábado (14).

O alerta foi emitido pela Defesa Civil de São Paulo, informando ainda que, diante da previsão e para garantir acolhimento emergencial às pessoas em vulnerabilidade, o Abrigo Solidário na Estação Pedro II será ativado na noite desta terça-feira (10).

De acordo com os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências, a chegada de ventos predominantes do quadrante sul criará condições para queda significativa das temperaturas em todo o território paulista, exigindo atenção redobrada à população mais vulnerável.

Uma massa de ar polar já avança pelo Brasil e vai derrubar as temperaturas em outras regiões do país, assim como em São Paulo.

Mínimas previstas

As mínimas previstas são de 2°C na Serra da Mantiqueira, com possibilidade de geadas. Já nas regiões do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Itapeva, Campinas e Sorocaba, os termômetros devem marcar 8°C.

Na Região Metropolitana da Capital, além de Bauru, Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, são esperadas mínimas de 9°C.

As regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto e o Litoral Norte devem registrar 11°C.

Na Baixada Santista, os termômetros devem cair até 13°C.

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a recomendação de cuidados com idosos, crianças e pessoas em situação de rua, além de orientar a população a não acender fogueiras ou improvisar sistemas de aquecimento,principalmente em ambientes fechados, devido ao risco de intoxicação.

“Também é importante lembrar que os animais sentem frio — sempre que possível, acolha animais abandonados, mesmo que temporariamente” , destaca a Defesa Civil, no comunicado.

Abrigo Solidário

Como medida de proteção, será ativado o Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, na capital, a partir desta terça-feira (10).





O espaço funcionará durante quatro dias, das 19h às 22h, até a manhã de sábado (14), oferecendo acolhimento emergencial às pessoas em situação de rua e pets, durante as madrugadas mais frias, com jantar e fornecimento de café da manhã.

O Abrigo Solidário na estação Pedro II foi ativado pela primeira vez em 2025 na virada de maio para junho, com a chegada da primeira massa de ar polar do ano.

Em quatro dias de frio extremo em São Paulo, 334 pessoas foram acolhidas no espaço, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil de SP.