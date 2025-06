Gustavo Moreno/STF A fase de interrogatórios deve se estender até sexta-feira (13). Bolsonaro será o sexto réu a ser interrogado.

AO VIVO

11h45 - Inicia o interrogatório de Augusto Heleno





10h20 - Inicia o interrogatório de Anderson Torres

Questionado sobre indícios de fraudes nas urnas eletrônicas, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que o ministério sob seu comando não tinha elementos sobre irregularidades no sistema eleitoral.

"No âmbito do Ministério da Justiça não temos setor nem área nenhuma, tecnicamente falando, que aponte fraude nas urnas", alegou.

09h30 - Tropas à disposição de Bolsonaro

Garnier negou ter colocado as tropas da Marinha à disposição do ex-presidente Bolsonaro para uma ruptura institucional. Moraes perguntou ao almirante se ele chegou a tocar nesse assunto durante a reunião de 7 de dezembro de 2022.

"Senhor ministro, como lhe disse, não houve deliberações, o presidente não abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam, para mim, mais preocupações e análises de possibilidades do que propriamente uma ideia ou uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção", relatou.

Dentre as preocupações que teriam sido apresentadas nessa reunião, Garnier afirmou que a única importante, era sobre a segurança pública. "A única que eu percebi que me era tangível e importante, era a preocupação com a segurança pública para a qual a GLO é um instrumento adequado, dentro de certos parâmetros", acrescentou.

09h27 - Fraude nas eleições

O almirante Almir Garnier negou ter discutido, na reunião do dia 7 de dezembro de 2022, questões relacionadas a fraudes nas eleições. "Não me vem à cabeça a necessidade de novas eleições terem sido discutidas ali. Naquele dia não houve isso", disse.

Garnier relatou que havia uma busca à "ideia de que poderia haver fraudes ou alguma coisa ligada à condução das eleições". Essa suposta ideia estava dividida em duas vertentes: a comissão de transparência das eleições, comandada pelo Ministério da Defesa junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e questões legais que eram discutidas em relação à Justiça Eleitoral.

"Nesse dia foram apresentadas considerações que deixavam, vamos dizer assim, uma dificuldade na condução do país. Afinal de contas, o candidato derrobato, Jair Messias Bolsonaro, ainda era o presidente eleito daquele período, e preocupava a ele e aos demais ministros, incluindo o da Defesa, qualquer questão que pudesse descambar para algo não muito agradável. Essa era a tônica [da reunião]", afirmou.

09h04 - Inicia o interrogatório de Almir Garnier

Moraes iniciou o interrogatório perguntando ao almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha do Brasil, se a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra ele é verdadeira. O militar negou.

Em seguida, o ministro interrogou o almirante sobre a reunião no Palácio da Alvorada, em 7 de dezembro de 2022, em que estavam presentes os comandantes das Forças Armadas. Nesse encontro, eles discutiram medidas para "garantia da lei e da ordem" e o ex-presidente Bolsonaro teria apresentado uma minuta de decreto do golpe.

Garnier confirmou que participou da reunião junto com o então comandante do Exército, general Freire Gomes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

"Havia vários assuntos [na reunião], dentre os quais, o principal era a preocupação que o presidente tinha, que também era nossa, das inúmeras pessoas que estavam, digamos assim, insatisfeitas e se posicionavam no Brasil todo, normalmente em frente aos quartéis do Exército e aquilo poderia trazer alguma dificuldade para segurança pública", afirmou Garnier.

De acordo com o almirante, a discussão sobre os acampamentos em frente aos quartéis tomou a maior parte do tempo da reunião, mas também houve a apresentação da minuta do golpe.

"Houve uma apresentação de alguns tópicos de considerações que poderiam levar, talvez, não foi decidido isso naquele dia, à decretação de uma GLO [Garantia da Lei e da Ordem] ou necessidades adicionais, principalmente visando a segurança pública", relatou.

Garnier negou ter visto uma minuta. Ele disse ter visto "uma apresentação na tela de um computador". "Havia um telão onde algumas informações eram apresentadas [...] Quando se fala em minuta, eu penso em papel, em um documento, eu não recebi esse tipo de documento", contou.

O almirante relatou que o conteúdo da apresentação tratava sobre a "pressão popular nas ruas", sobre as ações dos caminhoneiros, que fecharam estradas após as eleições de 2022. "Também havia algumas considerações acerca do processo eleitoral, alguma coisa ligada à forma como algumas questões eleitorais aconteceram", acrescentou.

09h02 - Moraes abre a sessão desta terça-feira (10)

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, abriu a segunda sessão de interrogatórios lembrando que os interrogados se tornaram réus após a Primeira Turma do STF acatar, por unanimidade, a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra:



Mauro Cesar Barbosa Cid, tenente-coronel e ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro;

Alexandre Rodrigues Ramagem; ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e atual deputado federal;

Almir Ganier Santos, almirante de esquadra brasileiro e ex-comandante da Marinha;

Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

Augusto Heleno Ribeiro Pereira, general de exército da reserva do Exército Brasileiro e ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI);

Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente;

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general de exército do Exército Brasileiro e ex-ministro da Defesa; e

Walter Souza Braga Netto, militar da reserva e ex-ministro-chefe da Casa Civil.

Os réus fazem parte do chamado Núcleo 1, ou Núcleo Crucial, da tentativa de golpe. Eles são acusados dos crimes de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração do patrimônio tombado.

O julgamento

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) entrou no segundo dia de interrogatórios sobre a tentativa de golpe de Estado que resultou nos atos violentos do dia 8 de janeiro de 2023. A sessão desta terça-feira (10) foi aberta com o depoimento do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha do Brasil. Os outros réus serão ouvidos por ordem alfabética.



Até o momento, foram interrogados o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid e o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e atual deputado federal, Alexandre Ramagem. Os dois réus falaram na sessão de segunda-feira (09), que marcou o início da fase de interrogatórios do chamado Núcleo 1, ou Núcleo Crucial, do julgamento sobre a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Após o interrogatório de Garnier, nesta manhã, deverá ser ouvido o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Gustavo Torres. A previsão é que os depoimentos sigam até sexta-feira (13).