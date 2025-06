Reprodução/FreePik Turistas estrangeiros são enganados com cobrança abusiva









Um casal de turistas da República Dominicana viveu momentos de frustração e indignação após ser vítima de um golpe aplicado por vendedores ambulantes na Orla de Copacabana, Zona Sul do Rio, na última sexta-feira (7). O caso terminou com a prisão em flagrante de um dos envolvidos, já conhecido pela polícia por antecedentes criminais.

Segundo as declarações do Grupamento de Operações Especiais (GOE) publicadas em suas redes sociais, a equipe realizava um patrulhamento de rotina na região, os agentes foram abordados por uma turista estrangeira que relatou ter sofrido uma cobrança abusiva após comprar dois milhos cozidos de um vendedor ambulante.

De acordo com o relato, ela e o companheiro consumiram o produto e, ao tentarem pagar, foram surpreendidos com a cobrança inicial de R$ 300 pelos dois milhos. Diante da surpresa e protesto quanto ao valor elevado, o vendedor decidiu "reduzir" o preço para R$ 30 por unidade, totalizando R$ 60.

Entretanto, no momento do pagamento via cartão, o ambulante alegou que sua máquina apresentava falhas. Em seguida, acionou um segundo vendedor, que usou outra máquina para concluir a transação. O casal, acreditando estar pagando o valor acordado de R$ 60, realizou a compra — mas pouco depois, ao verificar o aplicativo bancário, constatou que foram debitados mais de US$ 1.000 (dólares americanos), o que equivale a mais de R$ 5 mil reais na cotação atual.





O dono da máquina de cartão fugiu imediatamente após a transação. Já o vendedor de milho foi contido pelo companheiro da turista até a chegada da equipe do GOE, que conduziu todos os envolvidos à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT).

Na unidade, a autoridade policial confirmou que casos semelhantes têm ocorrido com frequência na orla carioca, principalmente envolvendo turistas estrangeiros. O vendedor de milho foi preso em flagrante por estelionato (artigo 171 do Código Penal). A polícia também constatou que ele já possuía antecedentes por furto (artigo 155).

A DEAT segue investigando a atuação de possíveis quadrilhas organizadas envolvidas em fraudes contra turistas e reforçou a recomendação de que compras sejam feitas apenas em estabelecimentos devidamente autorizados e com preços visivelmente sinalizados.

O ambulante preso permanece à disposição da Justiça. Já o segundo envolvido, responsável pela máquina usada no golpe, segue foragido. As imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para tentar identificá-lo.