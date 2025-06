Reprodução/Cacau Show Uma das franquias da Cacau Show





A Cacau Show emitiu um comunicado oficial nesta segunda-feira (02) direcionado a todos os brasileiros sobre as denúncias de supostas condições irregulares de trabalho impostas pela empresa.

A empresa brasileira de chocolates chamou de "inverídicas" as publicações que circulam na internet sobre uma "seita" praticada internamente e sobre as denúncias de franqueados e ex-funcionários, que a acusam de manter um controle rígido com punições para quem discorda.

"São ataques injustos à nossa história, aos nossos valores e, principalmente, às milhares de pessoas que constroem essa marca com integridade e amor. Temos uma trajetória de mais de 37 anos, construída com trabalho sério, respeito, verdade e coragem” , disse o comunicado.

De acordo com informações do portal Metrópoles, os franqueados alegaram que, após reclamações, passaram a ser perseguidos pela sede. Eles teriam começado a receber produtos perto da validade.

Rituais

Divulgação/Cacau Show Alê Costa, fundador e CEO da Cacau Show





Sobre a suposta "seita", a Cacau Show foi acusada também de impor seus funcionários para participar de um encontro místico chamado de ‘Ritual do Cacau’.

Na denúncia, os funcionários precisavam ir de branco ao trabalho, convidados a tirarem os sapatos e entrarem em uma sala escura, iluminada por velas, onde encontram o CEO, Alê Costa, repetindo cânticos.

Lá dentro, segundo o Metrópoles, eles acompanham o líder repetindo as palavras, como se fosse uma prece, enquanto caminham atrás dele em círculos. A participação não é obrigatória, mas, assim como no caso dos franqueados, quem questiona ou não demonstra entusiasmo com as regras passa a ser perseguido.

Na nota publicada, a empresa ressalta que a prática trata-se de uma “vivência sensorial”, oferecida como “experiência cultural e gastronômica”. Disse também que são “práticas espontâneas”, como a oração do “Pai Nosso”.

“Nada disso fere valores, pelo contrário: reforça o que somos. Uma empresa humana, com alma, que ouve, que caminha junto, que constrói com coragem e verdade” , acrescentou. Veja o comunicado:





Loja franqueada fechada

Após emitir nota negando os boatos, a empresa fechou a loja da primeira franquia que denunciou os casos. Da empreendedora Náira Alvim, a loja teve o contrato rescindido ainda na segunda-feira.

“Entraram lá e colocaram as placas de ‘fechado’. Eu soube pelos vizinhos”, contou Naíra nas redes sociais, que estava transferindo a franquia após acumular dívidas.













Segundo ela, faltavam dias para o acordo, mediado pela Cacau Show, se tornar definitivo. Depois da denúncia de Naíra, dezenas de outros franqueados e ex-funcionários também denunciaram as normas e práticas da empresa.

“Considerando que a tentativa de venda da loja foi frustrada e considerando também que não temos mais interesse na continuidade da relação estabelecida no contrato de franquia, nos termos da cláusula 6.4, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta data, o contrato estará rescindido” , diz a justificativa da Cacau Show, obtida pelo Metrópoles.