Reprodução Mykale Baker foi reconhecido pelo Burger King por trabalhar após a sua formatura





Um jovem de 18 anos recebeu uma bolsa de R$ 54 mil do Burger King depois de ter sua história viralizada nas redes sociais. Mykale Baker foi reconhecido pela rede de fast food após aparecer trabalhando em uma unidade da marca, ainda vestido com a roupa da formatura. As informações são do site 'New York Post'.

Baker se formou no colégio Mills Creek, no estado da Geórgia, em 21 de maio, mas abriu mão da comemoração para ajudar os colegas em um turno noturno. Ele trocou apenas a beca pelo uniforme e foi direto para o restaurante onde é funcionário.

A cena foi registrada por Maria Mendoza, uma cliente que percebeu o jovem atendendo com a faixa e as medalhas da cerimônia. O vídeo foi publicado no TikTok e já ultrapassa 4,4 milhões de visualizações.

Com a repercussão, a rede Burger King decidiu premiar o funcionário com uma bolsa de estudos no valor de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 56 mil), entregando um cheque simbólico durante um dos seus turnos.

Além disso, a cliente que gravou o vídeo criou uma vaquinha para ajudar o jovem a pagar a faculdade. A campanha, chamada “Do Burger King para o sonho universitário”, já arrecadou mais de R$ 1 milhão.

Segundo Mendoza, Baker pensava em adiar os estudos por falta de dinheiro, mas a mobilização o fez reconsiderar. “Ele nem sabia que o vídeo tinha viralizado. Muita gente se comoveu com a dedicação e humildade dele” , afirmou.