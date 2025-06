Reprodução/redes sociais/Google Maps Segundo youtuber, Zambelli estaria na Flórida (EUA)





O youtuber brasileiro João Pascoal, conhecido como "Geo Pasch", divulgou nesta quarta-feira (04) o que seria a localização exata da gravação de um vídeo da deputada Carla Zambelli (PL-SP) nos EUA. Em seu perfil no 'X', ele publicou as coordenadas citando o vídeo.

No vídeo, Zambelli comenta sobre o pedido de prisão emitido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na terça, dizendo que o pedido é ilegal e que está sendo perseguida. Segundo a parlamentar, ela só poderia ser presa em flagrante delito e em caso inafiançável.

O vídeo foi gravado e publicado antes da deputada ter as redes sociais bloqueadas.

Local encontrado após análise

O perfil @geo_pasch publicou as informações geográficas acompanhadas do texto: "coordenadas para a polícia prender ela em flagrante". Especialista na procura por locais em todo mundo a partir da análise de imagens ao ar livre, o youtuber usa a metodologia GeoGuessr — um jogo em que o usuário tem que descobrir uma localização a partir de um ponto no Google Maps .

Segundo o criador de conteúdo, Zambelli estava em frente a uma farmácia na Galt Ocean Drive , em Fort Lauderdale, no estado americano da Flórida.

O Portal iG confirmou que, ao inserir as coordenadas no Google Maps, o local apontado é muito semelhante ao do vídeo.

Com mais de 17 milhões de visualizações no YouTube e cerca de 300 mil seguidores no TikTok, o youtuber dificilmente erra o local de fotos ou filmagens — apesar de muitas vezes dispor de poucas informações.

Saída do Brasil

Agência Brasil A deputada federal Carla Zambelli afirma que está fora do Brasil há alguns dias





Zambelli anunciou no início da semana que estava fora do Brasil para um tratamento de saúde e que não pretendia voltar. O plano da parlamentar, que se licenciou do cargo, é se mudar para a Itália — onde possui cidadania.

Ser reconhecida como cidadã italiana significa ter os mesmos direitos e deveres de um italiano, mesmo que continue sendo cidadã brasileira.





De acordo com a própria parlamentar, ir à Itália significaria estar imune às leis brasileiras. Em entrevista à CNN, Zambelli disse que "eles [STF] vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, porque sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a justiça italiana me prenda".

O STF decretou a prisão de Carla Zambelli nesta quarta, após a condenação a dez anos de prisão por tentativa de invasão nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).