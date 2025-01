Reprodução/Presidência da República "As Mulatas", de Di Cavalcanti, foi posicionado no Palácio do Planalto nesta segunda (6)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira (8) de cerimônias em memória aos ataques antidemocráticos ocorridos na mesma data, em 2023. Estão incluídas apresentações das obras de arte que haviam sido danificadas e que foram restauradas , encontro com autoridades e abraço simbólico na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

Na segunda (6), o Planalto começou a receber parte das obras restauradas, como o quadro "As Mulatas", de Di Cavalcanti — principal peça do Salão Nobre do Palácio. Também já haviam chegado no mesmo dia a escultura de parede em madeira do artista Frans Krajcberg, e a escultura em bronze “O Flautista”, de Bruno Giorgi.

Na terça-feira (7), o relógio de Balthazar Martinot , uma peça de pêndulo datada do século XVII presente da Corte Francesa para Dom João VI, também retornou ao Palácio do Planalto após passar por restauração. A destruição do objeto ficou marcado como um dos símbolos do ataque antidemocrático.

As obras restauradas serão oficialmente reintegradas ao acervo do governo em uma cerimônia nesta quarta. O processo foi feito graças a um acordo de cooperação técnica com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) , que assumiu os custos do trabalho realizado por uma equipe de dez restauradores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) .

Programação

A primeira parte vai acontecer na Sala de Audiências, do Palácio do Planalto, às 9h30, com a reintegração das obras de arte. Depois, no 3º andar do prédio, ocorrerá a apresentação da obra de Di Cavalcanti com a participação de alunos do Projeto de Educação Patrimonial.

Em terceiro momento, será realizada cerimônia com a presença de autoridades, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados foram convidados, mas não devem comparecer : Rodrigo Pacheco está em viagem internacional, e deve ser representado pelo vice, enquanto Arthur Lira não tem a cerimônia em sua agenda oficial.





Lula também convidou embaixadores que representam seus países no Brasil durante o evento. Do STF, o vice-presidente, ministro Edson Fachin , vai representar a Corte no evento.

Só após esses compromissos que o presidente brasileiro fará o abraço pela democracia, na Praça dos 3 Poderes, no qual irá descer a rampa do Planalto com as autoridades para se encontrar com o público.