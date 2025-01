Foto: Agência Brasil Lula volta ao Planalto sob pressão por emendas e expectativa de reforma ministerial





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve retornar ao Palácio do Planalto na próxima segunda-feira, 6 de janeiro, após semanas afastado devido a problemas de saúde. Lula enfrentou um sangramento intracraniano que exigiu duas cirurgias em São Paulo, seguidas por um período de recuperação em sua residência oficial.

Agora, o retorno ocorre em um momento de tensão política e econômica. Além das expectativas sobre uma possível reforma ministerial, Lula também precisa lidar com o impasse em torno das emendas parlamentares, que têm gerado atritos entre o governo, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Crise nas emendas parlamentares e reforma ministerial



conflito sobre as emendas parlamentares começou em 2024, quando o ministro do STF Flávio Dino decidiu liberar apenas recursos essenciais para a saúde, bloqueando o restante devido à falta de transparência. Isso gerou insatisfação no Congresso, que adiou a votação do Orçamento para 2025. A situação exige novas negociações entre Lula e os líderes do Legislativo, já que a demora afeta diretamente o funcionamento do governo.

Além disso, há expectativa de mudanças no primeiro escalão do governo. Durante um almoço com ministros, Lula sinalizou que pretende reorganizar sua equipe ainda no primeiro semestre de 2025, considerando os resultados das eleições municipais e a nova composição do Congresso.

Tensão com o mercado financeiro

Outro desafio para Lula é a relação com o mercado financeiro, que reagiu negativamente às recentes decisões do governo, como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O dólar atingiu R$ 6,16, aumentando a pressão sobre o Planalto. Lula tenta melhorar o diálogo, indicando disposição para trabalhar em harmonia com o mercado e respeitar a autonomia do Banco Central.

No centro desse cenário, o presidente retorna ao Planalto cercado de cobranças. O impasse sobre as emendas parlamentares e a possível reforma ministerial são dois dos principais pontos de atenção para os próximos meses.