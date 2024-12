Marcelo Camargo/Agência Brasil - 10/03/2023 Lula e Haddad venceriam no segundo turno das eleições de 2026, segundo a Quaest

A pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (12) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os opositores em um eventual segundo turno nas eleições de 2026. Em um cenário com o candidato governista sendo Fernando Haddad , ministro da Fazenda, a vantagem continua.

A pesquisa também aponta que 52% dos brasileiros são contrários à reeleição de Lula , e que, sem Jair Bolsonaro (PL) , que está inelegível e apresentou 57% de rejeição na pesquisa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece como candidata mais forte na disputa contra o petista, com 21% das escolhas. Confira os destaques da pesquisa.

Lula venceria no segundo turno

Contra Jair Bolsonaro (PL), Lula tem 51% das intenções de voto, contra 35% do ex-presidente. Enfrentando Tarcísio de Freitas (Republicanos) , o presidente tem 52% contra 26% do governador paulista.

Em um cenário no qual Pablo Marçal (PRTB) esteja no segundo turno, Lula tem 52%, contra 27% do empresário. Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) , Lula vence com 54% contra 20%.

Haddad mantém vantagem do PT

Nos cenários sem Lula e com Fernando Haddad concorrendo, o PT mantém vantagem nas disputas. Contra Bolsonaro, Haddad vence com 42% contra 35%; enfrentando Tarcísio, a porcentagem é de 44% contra 35%, a favor do petista.

Na disputa contra Marçal, os números favoráveis a Haddad são 42% contra 28%. Com Caiado, Fernando Haddad tem 45%, contra 19% do governador goiano.

Cenários com Lula na disputa do segundo turno em 2026:

Lula x Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 51%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Indecisos: 3%

Branco/nulo/não vai votar: 11%

Lula x Tarcísio

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 52%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 26%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Lula x Marçal

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 52%

Pablo Marçal (PRTB): 27%

Indecisos: 4%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Lula x Caiado

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 54%

Ronaldo Caiado (União): 20%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 21%

Cenários com Haddad na disputa do segundo turno em 2026:

Haddad x Bolsonaro

Fernando Haddad (PT): 42%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Haddad x Tarcísio

Fernando Haddad (PT): 44%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 25%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 24%

Haddad x Marçal

Fernando Haddad (PT): 42%

Pablo Marçal (PRTB): 28%

Indecisos: 6%

Branco/nulo/não vai votar: 23%

Haddad x Caiado

Fernando Haddad (PT): 45%

Ronaldo Caiado (União): 19%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 28%

Outros resultados da pesquisa

A pesquisa Quaest também perguntou aos eleitores se Lula deveria se candidatar à reeleição, quem deveria ser o candidato do governo sem o atual presidente e também quem deveria ser o da oposição, em um cenário sem Bolsonaro. A Quaest perguntou aos entrevistados se eles conheciam e votariam em determinados candidatos.

Foram entrevistadas 8.598 pessoas, pessoalmente, entre 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Para você, Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026?

Sim: 45%

Não: 52%

Não sabem ou não responderam: 3%

Se Lula não for candidato em 2026, quem deveria ser o candidato do governo?

Fernando Haddad: 27%

Ciro Gomes: 17%

Geraldo Alckmin: 14%

Eduardo Paes: 4%

Rui Costa: 2%

Gleisi Hoffmann: 2%

Não sabe ou não respondeu: 33%

Se Bolsonaro não puder ser candidato em 2026, quem é o candidato mais forte contra Lula?

Michelle Bolsonaro: 21%

Pablo Marçal: 18%

Tarcísio de Freitas: 17%

Simone Tebet: 10%

Ratinho Júnior: 7%

Romeu Zema: 4%

Ronaldo Caiado: 3%

Não sabem ou não responderam: 21%

Candidatos que conhece mas não votaria em 2026:

Bolsonaro: 57%

Lula: 45%

Fernando Haddad: 52%

Ciro Gomes: 52%

Michelle Bolsonaro: 51%

Pablo Marçal: 43%

Tarcísio de Freitas: 33%

Ratinho Júnior: 32%

Ronaldo Caiado: 27%