Agência Brasil Presidente Xi Jinping, da China

A comitiva presidencial do presidente da China, Xi Jinping, desalojou todos os hóspedes e moradores de um complexo hoteleiro localizado ao lado do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Lula em Brasília. Apenas um inquilino foi poupado: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , que mora no hotel desde 2022. Questionado sobre a medida inusitada, ele brincou, dizendo: “Xi é brother.”

O hotel, situado às margens do Lago Paranoá e a menos de um quilômetro do Alvorada, foi reservado exclusivamente para a comitiva chinesa entre os dias 18 e 21 de novembro, período da visita de Xi.

Xi Jinping se reunirá com Lula no Palácio da Alvorada na próxima quarta-feira (20). Após a reunião bilateral, os dois chefes de estado farão uma declaração conjunta. À noite, Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, irão oferecer um jantar ao líder chinês no Palácio do Itamaraty.

Demanda chinesa

A Embaixada da China no Brasil solicitou que o hotel fosse fechado integralmente para receber Xi Jinping e sua comitiva, segundo o g1. Com isso, foram retirados todos os residentes e interrompidos todos os serviços, como o spa da unidade.

Além disso, todos os funcionários do hotel foram dispensados e substituídos por trabalhadores contratados pelo governo chinês para atender a demanda específica da visita presidencial.

Esta é a segunda vez que Xi Jinping viaja ao Brasil. A primeira delas foi durante a cúpula do Brics, em 2019, quando a comitiva também ocupou o mesmo hotel e fechou o local para uso exclusivo.