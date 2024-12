Agência Brasil Em suas redes sociais, Bolsonaro negou que haja qualquer irregularidade no imóvel

O ex-presidente Jair Bolsonaro ( PL ) confirmou nesta quinta-feira ter gasto R$ 900 mil na reforma de sua casa em Angra dos Reis , na Costa Verde do Rio de Janeiro . A informação foi divulgada pelo jornal O Globo e também consta em um contrato encontrado pela Polícia Federal ( PF ) durante busca e apreensão no escritório do PL .

A apreensão foi realizada no âmbito da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022 , que resultou no indiciamento do ex-presidente.

“Fiz a reforma, sim, de R$ 900 mil e paguei em pix. Tudo declarado no imposto de renda, inclusive o valor da reforma. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construí nos anos 90, sem problema nenhum. Não tem nada de ilegal. Paguei com pix”, declarou Bolsonaro em vídeo publicado nas redes sociais.

Contrato sob análise da PF





A PF destacou em relatório que “chama a atenção o fato de a reforma estar orçada na quantia de R$ 900 mil, ao passo que, na declaração de bens de Bolsonaro, nas eleições de 2022, a residência estava avaliada em R$ 98.500”. O documento, datado de 18 de novembro deste ano, pontua que o valor da reforma corresponde a quase dez vezes o montante informado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano passado.

Especialistas explicam que os valores declarados ao TSE geralmente ficam abaixo dos preços de mercado, já que a legislação não exige atualização constante. Segundo a reportagem do O Globo, uma consultora estimou o imóvel pode chegar a valer cerca de R$ 2,5 milhões, considerando localização, tamanho e proximidade da praia.





O contrato da reforma analisado pela PF, datado de 11 de outubro de 2023, não possui assinatura de Bolsonaro ou da empresa de engenharia responsável. O documento especifica que o valor de R$ 900 mil inclui mão de obra e material, com um cronograma de pagamento: 30% de entrada (R$ 270 mil), quatro parcelas de R$ 135 mil e um pagamento final de R$ 90 mil. O prazo de conclusão era de cem dias úteis.

Melhorias realizadas





Embora o contrato não detalhe as intervenções, vídeos publicados por Bolsonaro e seus apoiadores mostram que a reforma incluiu troca de janelas de madeira por blindex, novos pisos e portões, além da reconstrução de parte do muro e a instalação de uma nova área de churrasqueira.

A reportagem do Globo aponta que a reforma foi acelerada após Bolsonaro decidir finalizar as obras antes de uma possível decisão de bloqueio de bens, em meio aos inquéritos em que é investigado.