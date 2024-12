Agência Brasil Lula está internado em São Paulo

O risco do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter um novo sangramento no cérebro é abaixo de 5%, ou seja, "estatisticamente desprezível", disse o Dr. Marcos Stavale, do hospital Sírio Libanês, onde o presidente está internado em São Paulo, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (12).

Segundo a equipe médica, o chance do presidente precisar de um novo procedimento cirúrgico relacionado ao sangramento no cérebro é "praticamente nula".

Segundo o médico, Lula está "neurologicamente perfeito" após a cirurgia realizada nesta manhã. "Ele está normal. O exame neurológico dele é normal, ele está muito bem", acrescentou o Dr. Rogério Tuma.

De acordo com os médicos, Lula deve ter alta no início da próxima semana.

O procedimento



Lula passou na manhã desta quinta-feira por um procedimento que, segundo o médico Roberto Kalil, foi "um sucesso". "O presidente está acordado, na UTI, está super estável, deverá ter alta no começo da semana. A evolução foi muito boa", disse ele.

O procedimento consiste na introdução de partículas gelatinosas que impedem o sangue de chegar no vaso e criar novos hematomas, que causaram as dores no presidente. Por isso, a chance de um novo sangramento é mínima.

Lula teve dois hematomas, um de cada lado da cabeça, extracraniano, na meninge. Um foi absorvido e o outro foi drenado.