Montagem iG / Redes Sociais Daiane Dias ateou fogo na própria casa

Morreu nesta terça-feira (3) Daiane Dias, 41, ex-mulher do homem-bomba Francisco Wanderley Luiz, autor e único morto do atentado contra o Supremo Tribunal Federal (STF) em 13 de novembro. Ela estava internada desde o dia 18 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Tereza Ramos, em Lages, após ter 80% do corpo queimado ao incendiar a própria residência, em Rio do Sul.

Daiane morreu devido a complicações no seu quadro de saúde após as queimaduras, segundo informações do jornal O Globo. O óbito foi comunicado à família e acionada a Polícia Científica de Santa Catarina.



Ela ateou fogo na própria casa em 17 de novembro — segundo a polícia, ela agiu sozinha, sem a participação de terceiros.

Segundo nota da PCSC, além de atear fogo na casa, Daiane permaneceu no interior da residência, ao que tudo indica, para tentar tirar a própria vida, o que não ocorreu porque vizinhos a retiraram do local.

O inquérito ainda não foi concluído em decorrência de um laudo da Polícia Científica, que continua no prazo para a confecção do referido documento.

Relembre o caso

Daiane era ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, que planejou e executou um atentado com bombas no Supremo Tribunal Federal (STF) em 13 de novembro . Ele morreu em meio às explosões , após colocar um artefato na nuca e se deitar.

Após o episódio, Daiane contou à Polícia Federal (PF) que o objetivo dele era matar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, "e quem mais estivesse junto na hora do atentado".

Francisco era de Santa Catarina, filiado ao Partido Liberal (PL) e já foi candidato a vereador no município de Rio do Sul pela legenda . O homem, que alugou uma residência em Ceilândia por três meses antes do atentado, era conhecido pelo apelido de "Tiü França".