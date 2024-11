Bruno Peres/Agência Brasil Explosão próxima à Praça dos Três Poderes deixou um morto em Brasília





A identidade do homem que morreu nas explosões registradas na área externa da Praça dos Três Poderes, em Brasília, ainda não foi confirmada. A suspeita é que se trata de Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, de acordo com apuração da CNN Brasil.

O homem foi apontado como suspeito porque o carro que explodiu em anexo da Câmara dos Deputados estaria em seu nome, mas as forças de segurança pública do governo do Distrito Federal ainda não confirmaram que ele seria o autor dos ataques.

Francisco Wanderley era de Santa Catarina, filiado ao Partido Liberal (PL) e já foi candidato a vereador no município de Rio do Sul pela legenda. O homem era conhecido pelo apelido de "Tiü França" e teria alertado, em redes sociais, que faria um ataque em Brasília, segundo informações recebidas pela emissora.



Ao longo do dia, Francisco Wanderley Luiz teria circulado pela Câmara dos Deputados , segundo informação dada aos deputados pelo chefe de segurança da Casa.

Conforme divulgado pelo UOL, ele teria se movimentado pelo anexo 4 da Câmara, onde fica localizada a maior parte dos gabinetes dos deputados.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que o autor das explosões é um "suicida".

"Pelas informações da polícia trata-se de um suicida. Estou aguardando novas informações", disse Ibaneis à coluna da Raquel Landim, do UOL.

À jornalista, um ministro do governo, que não teve a identidade divulgada, disse que "ainda é cedo para tirar conclusões". "Ocorreu um ataque, mas não sabemos a motivação. Pode ter sido um desajustado ou um golpista", disse.

Ao portal Metrópoles, porém, testemunhas disseram que o homem jogou duas bombas em direção ao STF e, nisso, uma delas pode ter explodido em sua mão.

A outra explosão foi registrada no Congresso Nacional.

Reprodução / CNN Brasil Carro que explodiu na Praça dos Três Poderes seria de Francisco Wanderley Luiz

As explosões estão sendo investigadas pela Polícia Militar do DF. A Polícia Federal também entrou no caso após pedido do Supremo Tribunal Federal (STF).

O caso



Duas explosões fortes atingiram a área externa da Praça dos Três Poderes, em Brasília, e deixaram uma pessoa morta.

Conforme a CNN, uma das explosões veio de um carro que estava próximo ao anexo IV na Câmara dos Deputados, enquanto a outra foi próxima ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Equipes do Corpo de Bombeiros e militares especializados em explosivos foram acionadas para o local. De acordo com informações preliminares, o corpo da vítima foi encontrado na calçada, próximo à Praça dos Três Poderes.